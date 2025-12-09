Marcha Cannábica CDMX: horario, ruta y alternativas viales para este martes 9 de diciembre

Caminata Cannábica La agenda de la SSC informa manifestación de “La Comuna 4:20″ este martes 9 de diciembre.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) liberó la agenda de este martes 9 de diciembre de 2025, informando la realización de una marcha del colectivo “La Comuna 4:20″, resistencia que defiende el uso libre y regulado de la marihuana.

Entérate en esta nota del horario, la ruta y las zonas que serán afectadas por la movilización de la sociedad cannábica en la Ciudad de México, para que puedas tomar precauciones en tu trayecto y actividades del día.

¿Dónde y a qué hora será la Marcha Cannábica, hoy 9 de diciembre?

La manifestación en defensa del acceso libre y universal a la cannabis iniciará a las 9:00 horas de la mañana de ete martes 9 de diciembre de 2025.

A su vez, el punto de encuentro marcado para la concentración de los manifestantes es el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos (“Rinconada 4:20″), ubicado entre Avenida Juárez y Rinconada de Jesús en el Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la información de la agenda de la SSC, la caminada de los y las manifestantes en defensa de la marihuana tendrá tres destinos distintos:

Congreso de la Ciudad de México , entre Donceles y Allende en el Centro Histórico.

, entre Donceles y Allende en el Centro Histórico. Glorieta Simón Bolívar , ubicada en Av. Paseo de la Reforma, No. 41, Colonia Guerrero.

, ubicada en Av. Paseo de la Reforma, No. 41, Colonia Guerrero. Jardín Luis Pasteur (“Senadito 4:20″), también ubicado en Av. Paseo de la Reforma, a la altura de la colonia Tabacalera.

¿Cuáles serán las vialidades afectadas por la Marcha Cannábica este martes 9 de diciembre?

La caminata cannábica se concentrará principalmente en Avenida Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, debido a los distintos puntos destinados para la protesta.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha estimado un aforo aproximado de 300 asistentes.

Vías alternas para evitar la Marcha Cannábica este martes 9 de diciembre

A pesar de que aún se desconoce el número real de asistentes, la cantidad de manifestantes considerada por la SSC podría causar carga vehicular en la zona principal del movimiento y las calles aledañas, por lo que te damos algunas opciones posibles de vialidad alterna:

Avenida Insurgentes.

Eje 1 Oriente.

Eje 2 Oriente.

Sin embargo, te recomendamos seguir la información a tiempo real en las cuentas oficiales de las autoridades de tránsito, tal como @OVIALCDMX, o estar al pendiente de tus aplicaciones de navegación (Waze, Google Maps), en caso de que la manifestación se extienda a otros puntos.

¿Cuál es el motivo de la Marcha Cannábica?

La consigna del movimiento manifiesta “La resistencia camina, la regulación no puede esperar”, y se realiza con el objetivo de exigir la creación de una ley que garantice el acceso libre y universal al cannabis, el derecho al autocultivo, el respeto a todos los usos de la planta y el fin del acoso hacia sus usuarios y usuarias.

Esta marcha está dirigida por el colectivo La Comuna 4:20, con apoyo de la Sociedad Cannábica. Aunque se desconoce —hasta el momento— la participación de más colectivos en la movilización, no se descarta que se unan otras organizaciones también en defensa del uso lúdico y medicinal de la cannabis.