Presentan actualización de la App CDMX con tarjeta digital de Movilidad Integrada

Actualizan App CDMX e integran tarjeta digital de Movilidad Integrada

La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México presentó una nueva actualización de la App CDMX, que incorpora la tarjeta digital de Movilidad Integrada (MI) y concentra información de toda la red de transporte público en un solo acceso.

La aplicación, creada durante la administración anterior, suma actualmente 10.3 millones de descargas y 2.2 millones de usuarios activos mensuales, según datos de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que la principal novedad es la incorporación de la tarjeta virtual MI, que permitirá pagar viajes y acceder a los sistemas de transporte directamente desde el teléfono móvil. La funcionaria señaló que el objetivo es facilitar el uso del transporte público y unificar los servicios de movilidad en una sola herramienta digital.

El titular de la ADIP, Ángel Tamariz Sánchez, detalló que con esta actualización la App CDMX se consolida como plataforma central de servicios públicos y atención ciudadana. La tarjeta virtual permitirá ingresar al Metro, Metrobús, Trolebús, Cablebús, Tren Ligero y sistemas metropolitanos utilizando un celular, con recargas disponibles vía CoDi y tarjetas bancarias. De momento está disponible para dispositivos Android y Huawei; la integración con el servicio RTP comenzará en enero.

Tamariz indicó que la aplicación fue reorganizada en seis categorías y renovó su imagen gráfica, adoptando al ajolote como emblema oficial. Además, incorporó información del Mexicable, Mexibús y el Tren Interurbano México–Toluca.

La actualización incluye también datos sobre ubicación, servicios y actividades de las Utopías, así como funciones de salud preventiva dirigidas a personas mayores. Permanecen activos el botón de emergencia, el contacto con policías de cuadrante, Locatel y la plataforma de reportes urbanos SUAC.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, informó que ya se han emitido más de 60 mil tarjetas virtuales de Movilidad Integrada para su uso en los distintos sistemas de transporte de la capital. Señaló que se avanza hacia un modelo de movilidad inteligente que permitirá a las personas usuarias consultar en tiempo real el estado de los vehículos, los tiempos de paso y los flujos de transporte, incluidos los servicios de Metro, Metrobús y ECOBici.

Agregó que estos desarrollos se aceleran rumbo al Mundial de 2026, con la instalación de módulos informativos, tótems y conectividad Wi-Fi en Centros de Transferencia Modal para facilitar la movilidad de visitantes y residentes mediante el trazado rápido de rutas.