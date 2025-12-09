PVEM propone sancionar a padres de niños que hagan bullying

Jesús Sesma, del PVEM, aseguró que la violencia no debe de tolerarse en la capital

El diputado Jesús Sesma, del Partido Verde en el Congreso local, propuso establecer sanciones a padres, madres o tutores de menores generadores de bullying en las escuelas. La iniciativa surge luego de que en 2024 más de mil niñas, niños y adolescentes en México fueron atendidos en hospitales por agresiones dentro de escuelas y por el aumento alarmante de casos en la capital.

Sesma comentó que se trata de una propuesta profunda que tendrá impacto en la sociedad y que tiene el objetivo de prevenir la violencia y no tolerarla; además, descartó que se trate de “castigar por castigar”, sino de intervenir a tiempo.

La iniciativa pretende que las madres, padres o tutores de niñas, niños y adolescentes que acosen, violenten o maltraten a otro estudiante, reciban orientación y sean informados sobre las consecuencias y sanciones en que incurren por la omisión en su deber del cuidado.

“Se trata de acompañar a las familias y evitar que un acto de violencia escolar termine marcando vidas para siempre; no sólo de quien sufre la violencia, sino también de quien agrede”, destacó el también presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México.

Señaló que las escuelas deben de ser un lugar seguro para las y los niños, un espacio para aprender, convivir y soñar, no un sitio en el que se tema al recreo, al pasillo o a las redes sociales.

Aumento alarmante

El bullying en planteles escolares es considerado como un problema serio y creciente, en el 2024 más de mil niñas, niños y adolescentes en México fueron atendidos en hospitales por agresiones dentro de escuelas y destacó que en la ciudad, los reportes han aumentado más de 200 por ciento en cinco años.

En la Ciudad de México la mayor incidencia se concentra en secundaria con el 45%, seguida de primaria con el 27% y media superior con 17%. Los tipos de violencia más frecuentes son la física (29%), verbal (26%) y psicológica (14%), aunque preocupa especialmente el incremento de la violencia sexual (12%) y del acoso digital (11%).

Las alcaldías con mayor número de reportes son Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Cuauhtémoc, lo que coincide con zonas donde se registran mayores índices de desigualdad y conflictividad social.

La Suprema Corte de Justicia ha señalado que el bullying no es un hecho aislado, sino un patrón de agresiones que deben de atenderse con perspectiva de infancia y con un estándar probatorio más accesible para poder proteger a quien sufre la violencia.

Por lo anterior, el legislador considera importante atender el tema ya que, “detrás de cada cifra hay un rostro, una familia y un daño que pudo prevenirse si se actúa a tiempo”.

“Cuando una familia se involucra, dialoga y atiende a tiempo, una niña o niño violento puede transformarse y una víctima puede volver a sentirse segura... sabemos que ningún niño o niña nace violento, pero la indiferencia y falta de acompañamiento provocan que crean que agredir está bien; que intimidar no tiene consecuencias y que humillar es parte de la convivencia”, dijo.

Para finalizar, Jesús Sesma aseguró que para construir una ciudad más justa, más segura y humana, se tiene que empezar por proteger a quienes aún están aprendiendo a vivir en ella.

“Que nunca más un niño niña y adolescente tenga miedo de ir a la escuela, y que ningún padre pueda decir que no sabía... Las infancias no pueden esperar".