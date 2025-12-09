Rescatan en el Metro a 11 animales exóticos y 73 mascotas durante 2025

Foto: STC Metro Foto: STC Metro (La Crónica de Hoy)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que, en lo que lo que va del año, ha rescatado o decomisado 11 animales de diversas especies dentro de sus instalaciones, con el fin de garantizar su integridad física. Los casos incluyen ejemplares hallados en zonas de alto riesgo, abandonados en vagones o trasladados sin la protección adecuada, como algunas mascotas exóticas.

Las especies atendidas por el personal del Metro y autoridades de seguridad incluyen iguanas, serpientes, una tortuga, un caimán, una zarigüeya y un gavilán Cooper. Entre los decomisos destaca el de una serpiente Pitón Bola que era transportada por un menor de edad como mascota.

Además de estos casos, durante el mismo periodo se han rescatado 70 perros y tres gatos. El organismo reconoció la labor de los elementos de la Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial asignados a la vigilancia de las estaciones, quienes atienden este tipo de incidentes durante sus recorridos cotidianos.

Con base en los protocolos establecidos, los animales rescatados y decomisados son entregados a la Brigada de Vigilancia Animal, responsable de su resguardo y atención. En el caso específico de los perros, estos son trasladados al Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro, donde reciben valoración médica y cuidados veterinarios en caso de requerirlos.

El Metro también destacó el trabajo del personal de las Coordinaciones de Transportación y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que interviene en el rescate de perros detectados en vías y de gatos localizados dentro de estaciones.

En el marco del Día Internacional de los Derechos de los Animales, conmemorado el 10 de diciembre, la administración del STC adelantó que mantendrá acciones permanentes para salvaguardar y respetar a cualquier especie del reino animal que sea detectada en la red durante los 365 días del año.