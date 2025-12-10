Ecatepec inaugura la repavimentación de la Avenida Nacional

El Gobierno de Ecatepec continúa con la entrega de obras en distintas zonas del municipio y este día inauguró oficialmente la repavimentación de la Avenida Nacional, una de las vialidades más transitadas y necesarias para miles de residentes. En total se rehabilitaron 2.7 kilómetros, lo que permitirá mejorar la movilidad y ofrecer un acceso más seguro a automovilistas, transporte público y peatones.

De acuerdo con las autoridades municipales, la obra representó una inversión de 8.3 millones de pesos y se realizó bajo el esquema de obra por administración, lo que significa que el propio gobierno coordinó la ejecución sin contratar una empresa externa. Este modelo permitió generar un ahorro estimado de más de 6.5 millones de pesos, recursos que, según el municipio, se podrán destinar a más proyectos de infraestructura en beneficio de la comunidad.

Durante el evento de inauguración, el gobierno local destacó que la Avenida Nacional llevaba varios años sin recibir mantenimiento profundo, por lo que su rehabilitación era una de las principales demandas de los vecinos. La nueva superficie busca mejorar el tránsito diario y reducir daños en vehículos, además de ofrecer una imagen más digna y ordenada para quienes viven y trabajan en la zona.

Las autoridades afirmaron que esta obra forma parte de una estrategia municipal que tiene el objetivo de mejorar las condiciones urbanas de Ecatepec mediante pavimentaciones, rehabilitación de calles, alumbrado, drenaje y mantenimiento general de la infraestructura. Señalaron que el avance logrado hasta ahora es resultado del trabajo conjunto entre el gobierno y la ciudadanía, quienes han expresado sus necesidades y acompañado el seguimiento de los proyectos.

Además de entregar la nueva repavimentación, se hizo un anuncio que generó expectativa entre los habitantes: muy pronto iniciará el programa “Cimientos de Esperanza”, el cual contempla la intervención de 200 nuevas calles en diversas colonias del municipio. Este programa se trabajará “mano a mano con la gente”, lo que significa que los vecinos participarán en la supervisión, organización y seguimiento de los trabajos para asegurar que se cumplan los tiempos y la calidad de las obras.

El municipio explicó que este próximo paquete de obras incluirá pavimentación, mejora de caminos, banquetas y otras acciones complementarias que buscan transformar entornos completos. También destacaron que estas 200 calles son solo una parte del plan de infraestructura que se ejecutará durante el próximo año para continuar mejorando las condiciones de vida de las familias ecatepenses.

El gobierno municipal reiteró su compromiso de seguir entregando resultados y llevar más obras a colonias donde la urbanización ha tardado en llegar. “El trabajo no se detiene”, fue el mensaje central del evento, subrayando que Ecatepec está en un proceso de cambio que busca responder directamente a las necesidades de su población.

Con la repavimentación de la Avenida Nacional ya concluida y el anuncio del nuevo programa de calles, Ecatepec avanza en su intención de transformar su infraestructura vial y cumplir con los compromisos establecidos con la ciudadanía.