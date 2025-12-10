Edomex tendrá nuevo organismo para operar transporte eléctrico a partir de 2026

El organismo administrará servicios como tren ligero, teleférico y trolebús

El Gobierno del Estado de México creó el Sistema de Transporte Eléctrico Mexiquense, nuevo organismo público descentralizado que será responsable de administrar y operar diversos servicios de transporte eléctrico en la entidad.

De acuerdo con el decreto publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, el organismo contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, y tendrá a su cargo sistemas como trenes rápidos o ligeros, teleféricos, trolebuses y otros servicios complementarios que utilicen energía eléctrica o híbrida, ya sea en recorridos subterráneos, de superficie o elevados.

El titular de la Secretaría de Movilidad, Daniel Sibaja González, informó que el nuevo Sistema asumirá también la realización de estudios e investigaciones necesarios para sustentar solicitudes de concesiones, permisos o autorizaciones ante las instancias correspondientes.

El decreto establece que la operación del organismo quedará bajo la gestión de la Secretaría de Movilidad y entrará en vigor el 2 de marzo de 2026. Los servicios podrán ser prestados directamente por el Sistema o mediante personas concesionarias.

Entre las funciones centrales del organismo se encuentra la generación de infraestructura para ofrecer transporte público mediante sistemas eléctricos de alta, mediana y baja capacidad, incluyendo rutas y modalidades alimentadoras.

Asimismo, será el encargado de planear, coordinar, construir, administrar y evaluar los sistemas que formen parte de la red alimentadora o pretroncal del propio Sistema de Transporte Eléctrico Mexiquense.

El decreto aclara que la operación de sistemas de alta capacidad vinculados al Mexibús seguirá bajo responsabilidad del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM), por lo que no formará parte del nuevo organismo.