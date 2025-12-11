Explosión de pirotecnia en taxi provoca incendio y movilización de emergencia en la México–Toluca

La mañana de este jueves se registró una fuerte movilización de cuerpos de emergencia en el municipio de Lerma, luego de que un vehículo se incendiara en los carriles laterales de la carretera México–Toluca, a la altura de Plazas Outlet, en dirección hacia la capital mexiquense. De acuerdo con los primeros reportes emitidos por el C5 del Estado de México, el siniestro fue originado por la explosión de pirotecnia almacenada al interior de un taxi, lo que provocó un incendio de gran magnitud.

El reporte inicial alertó sobre un vehículo envuelto en llamas en el kilómetro 48.5 de la vialidad, lo que generó preocupación entre automovilistas que circulaban por la zona. De inmediato, unidades de seguridad, protección civil, bomberos y personal médico se trasladaron al punto para contener el fuego y atender a las 3 personas lesionadas. Hasta el momento, no se ha confirmado el número exacto de heridos, pero autoridades indicaron que sí hubo personas afectadas por la explosión y por la intensidad del incendio.

Elementos de la policía municipal y estatal acordonaron la zona para permitir el trabajo de los equipos de emergencia, quienes realizaron labores para sofocar completamente las llamas. Como medida de seguridad, la lateral de la carretera fue cerrada a la altura de Plazas Outlet, lo que provocó afectaciones viales y tránsito lento en ambos sentidos.

Testigos señalaron que el estallido fue repentino y generó una columna de humo visible desde varios puntos del corredor industrial y comercial de Lerma. La presencia de pirotecnia dentro del taxi incrementó la velocidad del fuego, dificultando el control inmediato del siniestro. Los bomberos trabajaron durante varios minutos para evitar que las llamas se extendieran a otros vehículos o estructuras cercanas.

Paramédicos de distintas corporaciones brindaron atención a las personas afectadas y realizaron traslados a hospitales de la región en caso de ser necesario. Las autoridades también recomendaron a los automovilistas extremar precauciones y buscar rutas alternas debido a la reducción de carriles y la presencia de unidades oficiales en la zona.

El C5 Estado de México informó a través de sus canales oficiales que mantiene seguimiento del incidente y pidió a la población atender las indicaciones de los cuerpos de emergencia. Asimismo, se espera que en las próximas horas se dé a conocer un informe más detallado sobre el número de lesionados, las causas específicas del manejo de pirotecnia dentro del vehículo y el estado de la vialidad.

El incendio generó preocupación entre los habitantes de Lerma y entre quienes utilizan diariamente la carretera México–Toluca, una de las más transitadas del Valle de Toluca y del Valle de México. Autoridades reiteraron el llamado a evitar el transporte de productos pirotécnicos sin medidas de seguridad, especialmente en temporada decembrina, cuando su uso y comercialización aumentan considerablemente.

Mientras continúan las labores en la zona, el cierre parcial de la vialidad se mantiene, y se prevé que las actividades se normalicen una vez que las autoridades concluyan con las evaluaciones de riesgos y con el retiro de los restos del vehículo siniestrado.