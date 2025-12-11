Naucalpan anuncia recolección de arbolitos navideños para reciclaje, al término de las fiestas

Inicia en Naucalpan la recolección oficial de arbolitos navideños para reciclaje

El Gobierno de Ciudad Naucalpan, a través de la Dirección de Medio Ambiente, anunció que al término de las fiestas navideñas pondrá en marcha la campaña anual de recolección de arbolitos de Navidad, con el propósito de promover prácticas responsables de reciclaje entre la población y reducir el impacto ambiental que generan tras la temporada decembrina. La iniciativa estará disponible a partir de enero del 2026 de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en los centros de acopio oficiales distribuidos en el municipio.

De acuerdo con las autoridades locales, el objetivo de esta campaña es facilitar a las familias naucalpenses un espacio adecuado para entregar sus árboles naturales, evitar que terminen en la vía pública y fomentar el aprovechamiento de los desechos orgánicos. El material recolectado será destinado a la producción de composta y otros insumos ambientales que ayudan a mejorar la calidad del suelo en distintas áreas verdes del municipio.

La Dirección de Medio Ambiente explicó que para participar es necesario seguir una serie de indicaciones que aseguran un manejo adecuado del arbolito. Entre ellas, se pide retirar completamente toda la decoración antes de llevarlo al centro de acopio.

Esto incluye esferas, series de luces, listones, ganchos, nieve artificial y cualquier otro adorno, de manera que el árbol se entregue totalmente limpio. Las autoridades señalaron que solo se recibirán árboles naturales, por lo que aquellos elaborados con materiales sintéticos no podrán incluirse en el proceso de reciclaje.

Además, se solicita retirar las bases o soportes, ya sean de madera, plástico o metal, a fin de facilitar su procesamiento. La recomendación es llevar el árbol lo más seco posible. De esta manera, se acelera el manejo y procesamiento del material dentro de los centros de acopio.

En cada punto de recolección, personal de la Dirección de Medio Ambiente estará disponible para orientar a los vecinos sobre el procedimiento y las áreas destinadas a la entrega. También se recordó que es importante respetar las instrucciones del personal y depositar el arbolito únicamente en las zonas indicadas para evitar contratiempos.

El Gobierno de Ciudad Naucalpan hizo un llamado a la población para no abandonar los árboles en camellones, esquinas, contenedores o tiraderos improvisados. Esta práctica, además de generar acumulación de basura, puede causar riesgos como incendios o la obstrucción de espacios públicos. La campaña busca precisamente disminuir este tipo de situaciones que suelen presentarse al finalizar la temporada decembrina.

Con este programa, la administración municipal reiteró su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la promoción de acciones comunitarias que contribuyan a mantener limpia la ciudad. La invitación a la ciudadanía es revisar la imagen informativa compartida por el gobierno municipal, donde se encuentran detalladas las indicaciones y los puntos de acopio disponibles.

Las autoridades concluyeron que reciclar el arbolito navideño es un acto sencillo que genera un beneficio colectivo, por lo que esperan una participación activa por parte de las familias naucalpenses durante este periodo de recolección.