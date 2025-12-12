Colectivos de búsqueda localizan restos en una barranca del Ajusco; evidencia la crisis de desapariciones en CDMX CIUDAD DE MÉXICO, 25JULIO2025.- Familiares, solidarios y madres buscadoras del colectivo "Una Luz en el Camino" realizaron nuevamente otra búsqueda por el paradero de Ana Amelí García Gámez en las faldas del Pico del Águila, en el Ajusco; se realizó un operativo en 3 polígonos diferentes que concluyeron sin indicios positivos. A la búsqueda participaron elementos de la Comisión Nacional de Búsqueda, Corena, Guardia Nacional, Ejército, ERUM y binomios caninos FOTO: REBECA HERRERA/CUARTOSCURO.COM (Rebeca Herrera)

Se trata del segundo hallazgo con características similares en los últimos seis meses. Integrantes de los colectivos “Hasta Encontrarles CDMX” y “Una Luz en el Camino” tuvieron que descender a rappel para llegar al punto donde realizaron el descubrimiento.

“Haremos el esfuerzo de descender para tratar de localizar la mayor cantidad de restos posibles, y para que un tesoro pueda regresar a su casa”, relató Jaqueline Palmeros, madre buscadora, durante la jornada.

Según estimaciones preliminares, se recuperaron 31 huesos que podrían corresponder a dos o más víctimas de desaparición. “Se han encontrado algunas identificaciones y prendas; han desaparecido varias personas, son muchos los casos que están aquí”, señaló Eduardo Ramírez, integrante de Hasta Encontrarles CDMX.

Pese al riesgo físico y al desgaste emocional, las madres buscadoras continúan su labor. “Aunque no sea mi hermano, cualquier persona que regrese a casa es una victoria. No perdemos la esperanza y queremos justicia”, expresó Leticia Martínez, del colectivo Una Luz en el Camino, sobre el esfuerzo que sostienen y la solidaridad que las impulsa.

Los restos quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), responsable de realizar los estudios de ADN para determinar la identidad de las víctimas. Hasta ahora, no se han compartido detalles sobre la fecha para la entrega de resultados.

Los trabajos de búsqueda en la zona se suspenderán temporalmente y se espera que se reanuden en enero del próximo año.