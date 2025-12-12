Colectivos de búsqueda localizan restos en una barranca del Ajusco; evidencia la crisis de desapariciones en CDMX

Se trata del segundo hallazgo con características similares en los últimos seis meses. Integrantes de los colectivos “Hasta Encontrarles CDMX” y “Una Luz en el Camino” tuvieron que descender a rappel para llegar al punto donde realizaron el descubrimiento.
“Haremos el esfuerzo de descender para tratar de localizar la mayor cantidad de restos posibles, y para que un tesoro pueda regresar a su casa”, relató Jaqueline Palmeros, madre buscadora, durante la jornada.
Según estimaciones preliminares, se recuperaron 31 huesos que podrían corresponder a dos o más víctimas de desaparición. “Se han encontrado algunas identificaciones y prendas; han desaparecido varias personas, son muchos los casos que están aquí”, señaló Eduardo Ramírez, integrante de Hasta Encontrarles CDMX.
Pese al riesgo físico y al desgaste emocional, las madres buscadoras continúan su labor. “Aunque no sea mi hermano, cualquier persona que regrese a casa es una victoria. No perdemos la esperanza y queremos justicia”, expresó Leticia Martínez, del colectivo Una Luz en el Camino, sobre el esfuerzo que sostienen y la solidaridad que las impulsa.
Los restos quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), responsable de realizar los estudios de ADN para determinar la identidad de las víctimas. Hasta ahora, no se han compartido detalles sobre la fecha para la entrega de resultados.
Los trabajos de búsqueda en la zona se suspenderán temporalmente y se espera que se reanuden en enero del próximo año.