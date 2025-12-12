Con quema de desechos, trabajadores de limpia intensifican protesta y cierran Fray Servando

Protesta de trabajadores de limpia paraliza parte del centro de CDMX y provoca caos vial

Contenedores, montones de basura y desechos incendiados marcaron el inicio de la protesta que trabajadores del servicio de limpia realizaron este viernes en la alcaldía Cuauhtémoc, donde las acciones escalaron rápidamente y paralizaron vialidades clave en pleno día de alta afluencia por las celebraciones guadalupanas.

Desde temprana hora, los manifestantes bloquearon Fray Servando Teresa de Mier, a la altura de Simón Bolívar, donde colocaron basura sobre la cinta asfáltica y prendieron fuego a parte de los desechos, generando columnas de humo visibles desde varias calles del perímetro. Camiones de recolección quedaron atravesados en la vía, impidiendo completamente el flujo vehicular.

La movilización, integrada por personal que exige representación sindical y diálogo formal con autoridades capitalinas, comenzó como una concentración laboral pero se tornó más tensa cuando grupos de manifestantes volcaron contenedores, arrojaron basura al arroyo vehicular y encendieron pequeñas hogueras, lo que obligó a la intervención de equipos de emergencia para evitar que los incendios se extendieran.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reforzaron el resguardo en la zona después de que algunos participantes lanzaron objetos hacia las instalaciones de la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, donde reclamaban ser atendidos. No se reportaron heridos graves, aunque los cuerpos de rescate permanecieron en el sitio ante la posibilidad de nuevos incidentes.

Los trabajadores denunciaron que, pese a insistir en sus demandas desde meses atrás, no han recibido respuesta para formalizar un canal de negociación ni para obtener afiliación sindical que, aseguran, les permitiría mejorar sus condiciones laborales y acceder a mejores procesos de defensa de derechos.

El bloqueo agravó la ya complicada movilidad del Centro Histórico, debido a los millones de peregrinos que circulan este día hacia la Basílica de Guadalupe. La congestión vehicular se extendió hacia Eje 1 Oriente, Congreso de la Unión y zonas aledañas, dificultando el acceso tanto al transporte público como a automovilistas particulares.

Autoridades capitalinas indicaron que se instalarán mesas de trabajo para atender las demandas de los inconformes y evitar que las protestas deriven en una suspensión prolongada del servicio de recolección, que podría generar afectaciones mayores en distintas alcaldías si el conflicto no se resuelve.