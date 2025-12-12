Continúa entrega de vales Mercomuna para 355 mil familias; apoyo crecerá a 700 mil en 2026

El Gobierno de la Ciudad de México comenzó la distribución de vales por 2 mil pesos a familias de 19 a 56 años

El Gobierno de la Ciudad de México realizó la entrega de los vales Mercomuna, un apoyo económico de 2 mil pesos por familia destinado a 355 mil hogares de la capital, con la promesa de ampliar el beneficio a 700 mil familias en 2026. Los vales, que pueden canjearse en mercados, tienditas, pollerías, carnicerías y pequeños comercios, estarán vigentes hasta el 28 de febrero y buscan fortalecer tanto la economía familiar como el comercio local.

Durante la jornada realizada en la Ciudad Deportiva, a la que acudieron 35 mil personas, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que el programa forma parte de la política social para reducir desigualdades en la capital. Recordó que Mercomuna nació durante la pandemia en la entonces alcaldía Iztapalapa y hoy se amplía a toda la ciudad, priorizando que los recursos públicos se queden en las colonias y barrios en lugar de concentrarse en grandes cadenas comerciales.

Los vales se entregan en denominaciones de 50 y 100 pesos y funcionan como “una moneda local”, explicó la mandataria. Pueden utilizarse de manera fraccionada y los comercios están obligados a dar cambio en efectivo. Para seguridad de comerciantes y usuarios, cada vale incorpora candados de autenticidad que pueden verificarse con una lámpara especial que el gobierno entrega a los establecimientos registrados.

Clara Brugada precisó que, a diferencia de anteriores apoyos basados en despensas, Mercomuna permite a las familias elegir qué comprar según sus necesidades, desde alimentos hasta artículos de higiene, ropa o productos de temporada. Este modelo, afirmó, contribuye a fortalecer la economía cotidiana y a apoyar a negocios de barrio que dependen de la clientela local.

El Gobierno de la Ciudad de México comenzó la distribución de vales por 2 mil pesos a familias de 19 a 56 años

El programa se suma a la red de apoyos sociales de la capital, que va desde “Desde la Cuna” para recién nacidos, hasta becas para estudiantes de nivel básico, medio superior y universitario, así como apoyos económicos para adultos mayores y personas de 57 a 59 años. De acuerdo con Brugada, esta estructura busca garantizar que la población reciba acompañamiento “desde el primer suspiro hasta el último aliento”.

Comerciantes de mercados públicos relataron que la llegada de Mercomuna ha incrementado sus ventas. Locatarios del mercado Apatlaco y del Mercado Agrícola Oriental señalaron que el programa genera flujo constante de consumidores y mantiene la actividad económica dentro de las comunidades.

El secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego, recordó que el programa nació como una medida para enfrentar los impactos económicos del COVID-19 y desde entonces se consolidó como un mecanismo que impulsa la economía “de abajo hacia arriba”. Explicó que la Constitución de la Ciudad de México respalda este tipo de apoyos bajo el principio del “Mínimo Vital”, que garantiza ingresos para cubrir necesidades básicas.

Durante varios días se realizarán entregas masivas para completar los 355 mil apoyos previstos para 2025. A partir del próximo año, la administración capitalina prevé integrar a otras 335 mil familias, además de aumentar el monto anual de los vales a 3 mil pesos. El gobierno también llamó a las tienditas y comercios que aún no están registrados a incorporarse al programa mediante Locatel, para que puedan recibir vales y acceder al canje directo con la administración pública.

Al respecto, Clara Brugada afirmó que el programa se mantendrá durante los próximos cinco años y que forma parte de una estrategia social más amplia que incluye obras de movilidad —como nuevas líneas de Cablebús—, inversión en el Metro, y la construcción de Utopías con servicios deportivos, culturales y de cuidado.

La Jefa de Gobierno pidió a las familias utilizar los vales antes del 28 de febrero, al señalar que muchos hogares podrán destinar el apoyo a los gastos de fin de año y a las celebraciones decembrinas. “Mercomuna nos saca del apuro cuando más lo necesitamos”, dijo ante los beneficiarios.