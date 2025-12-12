GCDMX otorgará más 40 mdp para búsqueda de personas; PAN señala contraste con desapariciones

Búsqueda Madres buscadoras en el Ajusco. (Jorge Aguilar)

La diputada local Liz Salgado, integrante del PAN, señaló una dualidad crítica en la estrategia del Gobierno de la Ciudad de México frente a la crisis de personas desaparecidas, destacando la asignación presupuestaria para 2026 frente al alarmante aumento de casos reportados.

Liz Salgado informó que en el Paquete Presupuestal para 2026, que se analiza en el Congreso local, se destinarán mayores recursos a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México en comparación con 2025, lo que celebró.

Detalló que en dicho incremento, se ha etiquetado una partida específica de 43.5 millones de pesos, para acciones concretas de búsqueda, localización e identificación de personas, un rubro que no estaba contemplado en el presupuesto del 2025.

Desapariciones aumentaron significativamente durante 2025

La legisladora comentó que, “la mala, se han incrementado de forma exponencial las desapariciones, debido a que este aumento presupuestario contrasta marcadamente con los datos actuales de incidencia”, dijo.

La panista expuso cifras preocupantes que reflejan un agravamiento de la problemática durante la actual administración, “en lo que va del gobierno la presidenta, con A, el promedio diario de personas desaparecidas y no localizadas se ha incrementado en 55% en comparación con lo que se registró en el gobierno anterior”, afirmó Salgado.

Las cifras presentadas por la diputada detallan un promedio de 39.1 desapariciones diarias, en contraste con las 25.2 registradas durante el sexenio previo, “de ese tamaño es el problema“, enfatizó.

Salgado puso especial énfasis en la persistencia del Ajusco como un “foco rojo” de desapariciones en la capital; recordó que recientemente madres buscadoras hallaron restos de 20 personas en la zona.

“A estos hallazgos se suma el descubrimiento de un cráneo el pasado 5 de diciembre, durante una búsqueda en el Mirador de Topilejo. Dicha diligencia, inicialmente programada para dos días, tuvo que extenderse debido al volumen de indicios encontrados, que incluyeron humanos, identificaciones, ropa, mochilas y bolsos”.

Recursos no son suficiente

La diputada concluyó su mensaje reiterando que la asignación de recursos, si bien necesaria, no es suficiente por sí misma, “no basta con que anuncien programas y etiqueten recursos, que además, no hay forma de medir si son suficientes o no”, sentenció.

“Lo que se necesitan son resultados, estrategias que sí funcionen y una postura clara del gobierno para combatir la inseguridad en esta zona”.