¿Hay estacionamiento en el concierto de Bad Bunny? Costos, accesos y alternativas de transporte en CDMX (Agencia EFE)

Bad Bunny inició sus presentaciones en México y muchos fans planean asistir en coche al Estadio GNP.

Por este motivo, te compartimos todos los detalles sobre estacionamiento, costo y alternativas de transporte público para que llegues rápido y de manera cómoda a uno de los eventos con mayor afluencia del año.





Fechas de los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP

El puertorriqueño ya inició su serie de conciertos en la Ciudad de México.

Las presentaciones de Bad Bunny en el Estadio GNP están calendarizadas para este mes de diciembre los días:10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21, antes de que termine el año.





¿Hay estacionamiento en el estadio GNP para el concierto de Bad Bunny?

El “DeBí TíRAR Más FOToS World Tour” ya inició en México.

La gira del “conejo malo” en la capital es uno de los eventos más esperados del año, por lo que se espera un gran número de asistentes; por ello, te compartimos los detalles sobre el estacionamiento en el Estadio GNP y puedas disfrutar con tranquilidad del concierto.

El horario de los conciertos de Bad Bunny está programado para iniciar a las 21:00 horas, por lo que debes considerar el tiempo de traslado, la afluencia de coches y el acceso al estacionamiento.

El costo del boleto de estacionamiento en el Estadio GNP para los conciertos de Bad Bunny es de 550 pesos y es válido para un solo vehículo.

Puedes adquirirlo desde la página de Ticketmaster y, al realizar la compra, el boleto tendrá información de la puerta de entrada correspondiente.

Ticketmaster informa que el estacionamiento del Estadio GNP, donde se presentará el “Conejo Malo”, estará abierto dos horas antes del inicio de la presentación, programada a las 21:00 horas.

Esto significa que puedes llegar desde las 19:00 horas el día del concierto para evitar retrasos.





Alternativas de transporte público para los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP

En caso de acudir en transporte público a alguna de las múltiples presentaciones de esta gira de éxito global, te compartimos las mejores opciones para llegar al Estadio GNP.

Se espera una asistencia masiva, por lo que autoridades capitalinas recomiendan utilizar transporte público para evitar el colapso de las vialidades en Viaducto y Churubusco.

¿Cómo llegar en Metro al concierto de Bad Bunny?

Es sencillo: puedes llegar por la Línea 9 del Metro (Pantitlán–Tacubaya).

Bájate en la estación Ciudad Deportiva y, al salir, encontrarás de frente los accesos al Estadio GNP.

En caso de saturación, puedes bajar una estación antes o después y caminar.

Las estaciones más cercanas a Ciudad deportiva en la línea 9 son Velódromo o Puebla.





¿Cómo llegar en Metrobús al estadio GNP?

Toma la Línea Morada del Metrobús, correspondiente a la Línea 2, con ruta Tepalcates–Tacubaya, y bájate en las estaciones Iztacalco o UPIICSA.

La estación UPIICSA se encuentra sobre Eje 4 Sur (Avenida Plutarco Elías Calles), en la alcaldía Iztacalco, muy cerca de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del IPN.

Desde cualquiera de estas estaciones deberás caminar entre 10 y 15 minutos hasta la puerta de acceso del Estadio GNP, donde se realizarán las presentaciones de Bad Bunny en CDMX.

Usar geolocalizadores será de gran utilidad. No olvides enviar tu ubicación a personas cercanas para mantenerte monitoreada o monitoreado.

La seguridad es primordial en este tipo de eventos masivos. Y ya, ¡a disfrutar!



