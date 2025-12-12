Inauguran mercado navideño de artesanías en Texcoco

Inauguran el tradicional mercadito de navidad en Texcoco que se organiza a fin de impulsar el consumo en el municipio.

Un centenar de artesanos locales se congregaron en el Centro Regional Cultural de Texcoco, como parte de la inauguración del típico mercadito de navidad que se organiza a fin de impulsar el consumo en el municipio.

El alcalde de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, pronunció su reconocimiento hacia el trabajo y la dedicación de los artesanos: “este reconocimiento es para ustedes, para los artesanos que son unos verdaderos artistas al plasmar sus obras con originalidad y mucho amor”.

En el evento de apertura del mercado, estuvieron presentes la presidenta honoraria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia, Yesenia Armas Tobón; el séptimo Regidor Omar Aguilar García; el tercer Regidor Francisco Alberto Almazán Paz; el noveno Regidor José Cruz Pérez Vázquez; la novena Regidora Maricela López Escalona; la Directora de Turismo Rosana Espinoza Olivares; el Arqueólogo Luis Moreth Alatorre; la antropóloga y titular del Centro Regional Cultural de Texcoco Iri Mónica Flores Duran; la Coordinadora de Difusión cultural de la Universidad Autónoma de Chapingo Tania Yesica Pérez Buendia, así como directores del gobierno municipal de Texcoco.

Asimismo, Gutiérrez Martínez aseveró que el propósito del mercado es también el de visibilizar la obra de los artesanos como un motivo para llenarse de orgullo en el municipio: “yo diría que son verdaderos artistas por todo lo que en este momento estamos viendo y eso merece que les demos doble reconocimiento porque son verdaderos verdaderas artistas que plasman el arte con sus manos en una manualidad, mostrando el ingenio, de la inspiración de todas y todos ustedes

En el mismo sentido, se comentó durante el evento que se logró obtener el registro para 140 artesanos de Texcoco, al igual que se ha promovido el programa “hecho a mano”, el cual beneficia a la producción artesanal en esta entidad.

El munícipe añadió que además del registro, se les hizo entrega de un apoyo económico de tres mil pesos, en aras de estimular la producción e incentivar el comercio en la localidad.