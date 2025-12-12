Ruta Tren Insurgente: ¿cuándo se inaugura y qué estaciones tendrá? El tren que reducirá de 2 horas y media a 40 minutos el traslado del Edomex a la CDMX se inaugurará para 2026 (Rogelio Morales Ponce)

El Tren Insurgente que conectará a la Ciudad de México con Toluca se encuentra actualmente en un periodo de prueba, por lo que su apertura se tiene planeada para finales de enero de 2026.

Este tren que promete reducir el traslado entre ambas ciudades de 2 horas y media a 40 minutos, moverá entre estos puntos a 719 pasajeros por tren.

La construcción de este transporte inició a mediados de 2014, aunque por diversos factores no se pudo completar su construcción hasta el 15 de septiembre de 2023, en donde concluyó la primera etapa, la cual fue abierta al público por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, hasta septiembre de 2024 se puso en operación el tramo que llegaba hasta Santa Fe en la Ciudad de México, siendo que en enero de 2026 se espera que finalmente abran el resto de la estación, que incluirá Vasco de Quiroga y Observatorio.

Con la conclusión de este proyecto de movilidad, se espera que el Tren Insurgente transporte a 140 mil pasajeros diarios, a través de 20 unidades conectando la zona metropolitana del valle de Toluca con la Zona con el Valle de México.

¿Cuáles son las estaciones que tendrá el Tren Insurgente?

El Tren Insurgente que conectará la Zona Metropolitana de Toluca y el poniente de la Ciudad de México, está pensado que tenga un recorrido de dos terminales y cinco intermedias, las cuales, tres se encontrarán en la CDMX y cuatro en el Edomex:

Ciudad de México

Observatorio

Vasco de Quiroga

Santa Fe

Estado de México

Lerma

Metepec

Toluca Centro

Zinacantepec

¿Cuáles son los costos del Tren Insurgente?

El Tren Insurgente que tendrá 57.7 kilómetros de trayecto entre Zinacantepec, en el Estado de México, al Metro Observatorio, en la Ciudad de México, a una velocidad de entre 90 a 160 kilómetros por hora, cuenta con diferentes costos, según desde donde se tome y a donde se dirija.

Los costos actuales para utilizar el Tren Insurgente dependerán de dónde lo abordes. Si viajas de Santa Fe a cualquiera de las 4 estaciones del Edomex te costará $60 pesos.

Mientras que, si únicamente viajas entre cualquiera de las 4 estaciones del Estado de México solo te costará $15 pesos. En caso de viajar desde Toluca hasta Santa Fe pagarás adicionalmente $45 pesos.

Podrás ingresar al Tren Insurgente con la Tarjeta de Movilidad Integrada (Tarjeta MI), la cual deberá tener un saldo mínimo de $100 pesos. O bien, si lo prefieres, podrás adquirir en taquillas un boleto QR, el cual es individual e intransferible.