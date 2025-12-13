Avanza 70% la rehabilitación integral de Periférico Norte en Naucalpan

La rehabilitación de Periférico Norte en el municipio de Naucalpan registró un avance del 70 por ciento, de acuerdo con información del Gobierno de Ciudad Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya. Se trata de una obra considerada histórica, ya que por primera vez se realiza una inversión integral en los carriles laterales de uno de los accesos más importantes y con mayor flujo vehicular del municipio.

Los trabajos se concentran actualmente en la construcción de la base de concreto hidráulico, una etapa clave para garantizar mayor durabilidad y resistencia de la vialidad. La venida es utilizada diariamente por miles de automovilistas, transporte público y peatones, por lo que su rehabilitación busca mejorar tanto la movilidad como la seguridad de quienes transitan por la zona.

De acuerdo con las autoridades municipales, el proyecto no se limita únicamente al reencarpetamiento, sino que contempla una transformación completa de la infraestructura urbana. Entre las acciones que se llevan a cabo se encuentra la reconstrucción de banquetas y guarniciones, con el objetivo de ofrecer espacios más seguros y accesibles para peatones, así como la instalación de nuevo alumbrado público que permitirá mejorar la visibilidad durante la noche.

Además, se está implementando un señalamiento vial moderno, que facilitará la orientación de los conductores y contribuirá a una circulación más ordenada. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para reducir riesgos de accidentes y optimizar el uso de la vialidad.﻿

Otro de los aspectos relevantes de la obra es la rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje. Personal especializado trabaja en la renovación de tuberías, pozos y rejillas, con el fin de asegurar su correcto funcionamiento y prevenir encharcamientos o afectaciones durante la temporada de lluvias. Esta intervención busca atender problemas de fondo que por años afectaron a la zona.﻿

Vecinas y vecinos de Naucalpan han señalado que, aunque las obras han generado algunas molestias temporales, reconocen la importancia de una rehabilitación integral que ofrezca soluciones a largo plazo. Autoridades municipales han reiterado que se mantienen labores de supervisión constante para garantizar la calidad de los trabajos y cumplir con los tiempos establecidos.﻿

El Gobierno de Ciudad Naucalpan informó que estas acciones forman parte de un plan más amplio de mejoramiento urbano y modernización de la infraestructura vial del municipio. La rehabilitación de Periférico Norte representa un paso significativo para fortalecer la conectividad y el desarrollo económico de la región.﻿

Con un avance del 70 por ciento, la obra continúa en marcha y se espera que, una vez concluida, Periférico Norte ofrezca mejores condiciones de tránsito, mayor seguridad y un entorno urbano renovado. De esta manera, el municipio de Naucalpan sigue avanzando y dejando huella de la transformación en beneficio de la ciudadanía y quienes constantemente recorren esta vialidad para llegar a sus hogares o trabajos.