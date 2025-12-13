Refuerza Gobierno del Estado de México acciones de vacunación

Con el objetivo de proteger la salud de la población mexiquense durante la temporada invernal, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, intensificó las acciones de prevención y vacunación contra enfermedades respiratorias, principalmente influenza, COVID-19 y neumococo. Estas medidas se aplican a través de las unidades de médicas del instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).

De acurdo con información oficial, el ISSEMYM tiene proyectado aplicar un total de 129 mil 980 dosis de diferente sbiólogicos en su red de atención médica. Esta estrategia busca reducir los riesgos de contagio y, sobre todo, prevenir complicaciones graves que suelen presentarse durante los meses de frío.

Joaquín Ruiz Salinas, encargado del Departamneto de Epidemiología del ISSEMY, explicó que la jornada de vacinación inició con la aplicación de dosis al personal de salud, como parte de las acciones prioritarias para agarantizar la atención médica continua. Posteriormente se dio atención a los grupos de derechohabientes considerados más vulnerables.

Entre estos grupos se encuentran las niñas y niños menores de cinco años, personas adultas mayores de 60 años y quienes padecen enfermedades crónicas como diabletes, hipertensión, asma, padecimientos pulmonares o cardiacos. También se incluyen a personas con inmunodeficiencias, procesos oncológicos y a la derechohabiencia en general.

El especialista señaló que el propósito principal de las vacunas no es únicamente prevenir el contagio de enfermedades respiratorias, sino disminuir el riesfo de complicaciones severas y hospitalizaciones que suelen incrementarse durante la temporada invernal.

Asimismo, Ruiz Salinas hizo un llamado a la población para que acuda a consulta médida ante cualquier síntoma de infección respiratoria, como tos persistente, fiebre, dolor de garganta o dificultada para respirar. Subrayó la importancia de recibir un diagnósitoco oportuno y evitar la automedicación, ya que esta práctica puede general resistencia a los antibióticos y complicaciones posteriores,

Además de la vacunación, el personal de salud recomendó mantener hábitos saludables para fortalecer el sistema inmunológico. Entre las principales sugerencias se encuentra llevar una alimentación equilibrada, rica en vitamina C, vitamina D y zinc,presentes en alimentos como frutas cítricas, verduras y otros productos naturales.

También se destacó la importancia de mantener bien hidratado y evitar el uso de suplementos o multivitamínicos sin supervisión médica, ya que su consumo debe realizarse únicamente bajo recomendación de un especialista.

Entre los padecimientos más comunes durante el invierno se encuentran las infecciones respiratorias altas, como faringitis, rinitis y faringoamigdalitis. Cunado no se atienden a tiempo, estos cuadros pueden agravarse y derivar en enfermedades más severas como bronquitis o neumonía.

El ISSEMYM reiteró su invitación a la derechohabiencia para acudir a las unidades médicas, portar su credencial vigente y recibir las vacunas de temporada, así como atención médica oportuna ante cualquier síntoma. Bajo el lema Con el Poder de Servir, las autoridades buscan prevenir contagios y proteger la salud de la población durante el invierno.