Alertan por estafas digitales disfrazadas de regalos navideños

Árbol de Navidad

La Unidad de Policía Cibernética alertó por una nueva forma de fraude identificada como “Regalos Navideños”.

En esta nueva modalidad de fraude se emite una falsa promoción de “regalos navideños” a través de aplicaciones de mensajería instantánea y en redes sociales, con las que se trata de engañar a los usuarios con la supuesta entrega de premios, cupones o regalos y genera un falso sentido de confianza para inducir a hacer clic en enlaces fraudulentos.

El modus operandi de los estafadores consiste en enviar enlaces que dirigen a páginas web falsas diseñadas para solicitar información sensible como datos bancarios, contraseñas, números de tarjetas bancarias o información personal y, en algunos casos, las páginas pueden descargar malware o solicitar permisos que comprometen la seguridad de los dispositivos electrónicos.

Por ello, la Policía Cibernética recomendó verificar la autenticidad de cualquier promoción antes de proporcionar información personal, la medida principal es no acceder a enlaces sospechosos, desconfiar de ofertas demasiado atractivas y reportar los mensajes fraudulentos en las plataformas; además se sugiere informar a familiares y contactos para evitar que más personas resulten afectadas por este tipo de engaños.

Para prevenir la estafa de supuestos regalos navideños: