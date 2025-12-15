Centros de verificación de la CDMX ajustan operaciones durante diciembre y enero

Calendario de verificación vehicular: ¿Qué autos deben verificar antes de que termine 2025 en CDMX y Edomex? (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México informó que, con motivo del periodo vacacional de fin de año, se suspenderá el servicio en el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular y en la Oficialía de Partes de la Dirección General de Calidad del Aire en diversas fechas de diciembre de 2025 y enero de 2026.

De acuerdo con la dependencia, la suspensión aplicará los días 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de diciembre de 2025, así como el 1 de enero de 2026.

Esta medida se fundamenta en el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de enero de 2025, así como en disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y del Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal en Materia de Verificación Vehicular.

Los servicios administrativos se reanudarán el 2 de enero de 2026, en sus horarios habituales.

En cuanto a los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares, Sedema precisó que operarán de lunes a sábado, de 8:00 a 20:00 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre, cuando el horario será de 8:00 a 15:00 horas. Estos centros permanecerán cerrados el 25 de diciembre de 2025 y del 1 al 3 de enero de 2026, y retomarán actividades el 5 de enero de 2026.

Ante estos ajustes, la autoridad ambiental recomendó a las personas propietarias o poseedoras legales de vehículos registrados en la Ciudad de México tomar previsiones y programar con anticipación sus trámites de verificación vehicular.