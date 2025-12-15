En el Edomex reafirman compromiso por el Pacto por la Primera Infancia

Presentan programa en pro de la infancia y adolescencia

El Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México reafirmó el compromiso del Gobierno de Delfina Gómez Álvarez con el Pacto por la Primera Infancia, una iniciativa que reúne a instituciones públicas, sociedad civil y organismos especializados para impulsar acciones coordinadas y garantizar entornos seguros, inclusivos y libres de violencia, con lo que se fortalece la corresponsabilidad social en favor de la niñez.

Estos objetivos se legitimaron en la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión para la Primera Infancia, integrada por representantes de diversas dependencias del Gobierno del Estado de México, de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de instancias federales con representación estatal y organismos autónomos.

Se destacó la presentación de la campaña del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PROEPINNA) 2025–2029 y del Programa Especial, para compartir avances, diagnósticos, metas y recomendaciones, con el fin de reforzar la oferta programada dirigida a niñas, niños y adolescentes en la entidad.

Participaron representantes de las instancias integrantes de la Comisión: Secretaría de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación; Consejería Jurídica; Secretaría de Finanzas; Secretaría de Seguridad; Secretaría de Bienestar; DIFEM, y la Comisión para la Atención de Grupos Vulnerables de la Legislatura local; además de Fiscalía, Codhem, Igecem e ISSEMYM.

Dicha reunión fue encabezada por Nelly Deydré Guzmán Escobar, en representación de María Fernanda Serrato López, titular de la Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades y enlace de la Secretaría de Salud, y Tania Montcerrat Granados Cervantes, Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México (SIPINNA Edomex).

