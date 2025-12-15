Huixquilucan mejora vialidades con repavimentación de Paseo Interlomas

El Gobierno municipal de Huixquilucan entregó la repavimentación de la Avenida Paseo Interlomas, una obra que busca mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de vecinas y vecinos que transitan por esta importante vialidad del fraccionamiento Lomas Country Club.

La alcaldesa Romina Contreras Carrasco encabezó la ceremonia de corte de listón para inaugurar los trabajos de rehabilitación con concreto asfáltico de la avenida, obra que cubre 13 mil 480 metros cuadrados y se realizó con una inversión de 9 millones de pesos.

Durante el evento, la presidenta municipal destacó que esta repavimentación forma parte de un esfuerzo continuo por modernizar la infraestructura vial de Huixquilucan. Explicó que el objetivo principal es brindar mejores condiciones de circulación, reducir daños a vehículos por baches y tramos irregulares, así como reforzar la seguridad de peatones y conductores.

“Vecinos y vecinas de Huixquilucan, quiero que sepan que continuamos trabajando 24/7 para modernizar la infraestructura vial en todas las zonas del municipio. Esta obra refleja nuestro compromiso de elevar la calidad de vida de todas las personas que transitan por la demarcación”, afirmó Contreras Carrasco frente a residentes y funcionarios municipales.

Además de la colocación de una nueva capa de concreto asfáltico, la rehabilitación incluyó la construcción de guarniciones, señalización vial con pintura, balizamiento y la colocación de boyas metálicas para organizar los carriles y aumentar la seguridad. También se realizó la limpieza general de la obra para dejar la vialidad en óptimas condiciones.

Autoridades recordaron que esta intervención responde a solicitudes constantes de personas que viven y trabajan en la zona, quienes durante años solicitaron atención para mejorar el estado de la vialidad y reducir el estrés que generan los daños a los autos y el tránsito irregular.

Vecinos beneficiados expresaron su agradecimiento por la obra. Algunos señalaron que antes de la intervención el pavimento estaba deteriorado, lo que provocaba golpes a los vehículos y una mala percepción urbana. Con la repavimentación, aseguraron, se espera que el tránsito sea más seguro y que la zona tenga una mejor imagen.

La entrega de esta obra se suma a otros trabajos de infraestructura que el gobierno municipal ha impulsado en 2025 en diferentes colonias de Huixquilucan, con la intención de atender diversos sectores y mejorar servicios urbanos. Entre estas intervenciones se han incluido otras repavimentaciones, rehabilitación de calles, reconstrucción de banquetas y acciones de rehabilitación integral en distintas zonas del municipio.

Habitantes aseguraron que la modernización de avenidas como Paseo Interlomas no solo beneficia a quienes utilizan esta vialidad de manera cotidiana, sino que también contribuye al desarrollo económico de la zona, al facilitar el acceso de clientes a comercios y agilizar el tránsito hacia puntos comerciales, escolares y residenciales.

Finalmente, la alcaldesa reiteró su compromiso de continuar con más proyectos de infraestructura vial durante los próximos meses, con la intención de reforzar la conectividad y seguridad en Huixquilucan, y de seguir atendiendo las necesidades de la población mediante obras que respondan directamente a las demandas ciudadanas.