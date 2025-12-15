Reconocen a adultos mayores que concluyeron el Curso EDUCAM 2025-2

Reconocen en Tlalnepantla a adultos mayores que concluyeron el Curso EDUCAM 2025-2

El presidente municipal Raciel Pérez Cruz encabezó la entrega de reconocimientos a las y los participantes del Curso EDUCAM 2025-2, un programa enfocado en la Educación para el Adulto Mayor, que busca impulsar el aprendizaje, la participación social y el bienestar de este sector de la población.

El evento se llevó a cabo en un ambiente de convivencia y reconocimiento al esfuerzo de las personas adultas mayores que concluyeron satisfactoriamente el curso, el cual forma parte de las estrategias del gobierno municipal para promover una educación incluyente y permanente. Durante la ceremonia, se destacó la importancia de generar espacios donde las y los adultos mayores puedan continuar su formación, fortalecer habilidades y mantenerse activos.

Autoridades municipales señalaron que el programa EDUCAM tiene como objetivo ofrecer herramientas educativas que contribuyan al desarrollo personal, emocional y social de los participantes. A través de distintos módulos, las y los alumnos acceden a contenidos diseñados para estimular el aprendizaje, la convivencia y el intercambio de experiencias, fomentando así una mejor calidad de vida.

En su mensaje, el alcalde Raciel Pérez Cruz reconoció el compromiso y la dedicación de quienes formaron parte del curso, subrayando que la educación no tiene edad y que el conocimiento es un derecho que debe garantizarse a lo largo de toda la vida. Asimismo, reiteró que su administración continuará impulsando programas que atiendan de manera integral a las personas adultas mayores.

Familiares y asistentes al evento acompañaron a las y los graduados, quienes recibieron sus reconocimientos como símbolo del esfuerzo realizado durante el periodo 2025-2. Para muchos de ellos, el curso representó no solo una oportunidad de aprendizaje, sino también un espacio de convivencia y fortalecimiento de lazos sociales.

El gobierno municipal informó que el programa EDUCAM seguirá activo en próximos periodos, con la finalidad de ampliar su cobertura y beneficiar a un mayor número de personas adultas mayores en #NuestraCiudad. De esta manera, se busca consolidar políticas públicas que promuevan el envejecimiento activo y la inclusión social.

Con la entrega de estos reconocimientos, la administración municipal refrenda su compromiso de impulsar acciones educativas y sociales que fortalezcan el bienestar de las personas adultas mayores, reconociendo su experiencia, participación y aportación a la comunidad.