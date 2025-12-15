Verbena Navideña CDMX 2025: fechas y actividades en el zócalo capitalino

Verbena Navideña 2025 La Secretaría de Turismo de la CMDX confirmó que la emblemática Verbena Navideña volverá este 2025.

El espíritu navideño que recorre las calles iluminadas de luces, villancicos y, próximamente con el inicio de las posadas, los cánticos de piñatas que se quiebran para alimentar la ilusión de cientos de infancias en esta época de magia, llegará también al corazón de la Ciudad de México con su Verbena Navideña en la edición de 2025.

Cada año, el Zócalo protagoniza uno de los eventos decembrinos más esperados por familias, capitalinos y turistas que buscan envolverse del espíritu de la Navidad y compartir con sus seres amados paisajes y actividades que celebran la unión festiva de la época.

¿Cuándo y dónde será la Verbena Navideña 2025?

La Secretaría de Turismo de la CMDX confirmó que la emblemática Verbena Navideña volverá este 2025, ubicada —como cada año desde su creación— en la Plaza de la Constitución, mejor conocida como el Zócalo en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El evento navideño de este año iniciará el sábado 20 de diciembre de 2025 hasta el 4 de enero de 2026, durante este periodo de 16 días, el Zócalo se transformará en un recorrido luminoso que también contará con música y actividades pensadas para todo el público.

¿Qué tipo de espectáculo luminoso mostrará el Zócalo este diciembre 2025?

El trabajo en la plancha del Zócalo casi ha finalizado, dedicándose estos días a alistar los últimos detalles para el encendido de su alumbrado festivo el sábado de esta semana.

Este 2025, la iluminación de la Verbena Navideña busca destacar por su diseño artesanal y la presencia de elementos tradicionales que evoquen la Navidad al más puro estilo mexicano.

Entre los elementos llamativos del alumbrado, se encuentran estrellas multicolores, esferas monumentales, campanas doradas y un letrero luminoso con el enunciado “Feliz Navidad”, el cual fungirá como una de las atracciones principales y estará acompañado por nochebuenas gigantes que emergen de una maceta dorada.

¿Cuáles son las actividades que la Verbena Navideña ofrecerá este 2025?

El programa oficial de la Verbena Navideña 2025 aún no se publica, pero tomando en cuenta las ediciones anteriores del evento navideño, las actividades que pueden esperarse este año son:

Árbol de Navidad gigante.

Nacimientos monumentales.

Funciones musicales y pastorelas.

Talleres culturales, actividades infantiles y bazares de artesanías.

Zonas para fotos.

Área gastronómica, la cual contará con antojitos típicos de la temporada y bebidas calientes.

Este evento no representa únicamente el espíritu navideño que emerge cada inicio de diciembre, sino que también es un recinto para la convivencia de tradición y cultura, por lo que el encendido de su alumbrado este 20 de diciembre es un acontecimiento que muchas familias se reúnen para presenciar.