Clima CDMX 18 de diciembre 2025: ¿volverá a llover este jueves? ¡No olvides el paraguas! Hay pronóstico de lluvia para la Ciudad de México (Camila Ayala Benabib)

Continúan las lluvias y las bajas temperaturas para la Ciudad de México, además de la entrada de un nuevo frente frío para este jueves 18 de diciembre.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este jueves se pronostican lluvias ligeras con probabilidad de descargas eléctricas.

Esto debido a la vaguada polar en niveles medios y altos de la atmósfera, que interactúan con el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, y canales de baja presión.

Asimismo, se espera que durante la tarde del jueves un nuevo frente frío se aproxime a la frontera noreste del país, el cual interactuará con una línea seca y con las corrientes en chorro polar, provocando bajas temperaturas.

Pronóstico de clima para la CDMX este jueves 18 de diciembre

Según lo publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves 18 de diciembre, se espera en la Ciudad de México una temperatura mínima de 9 a 11 °C, mientras que la máxima será de 22 a 24 °C, con viento del oeste y suroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Mientras que, por la mañana, se prevé que el cielo amanezca parcialmente nublado, con un ambiente fresco en la región.

Por la tarde, el ambiente será templado, con el cielo medio nublado y lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) con posibles descargas eléctricas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Ante las posibles lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda a los ciudadanos no tirar la basura en espacios públicos.

Así como también evitar acercarse a bardas, espectaculares, árboles, cables de electricidad, causes de agua.

En caso de conducir mientras se encuentra lloviendo, las autoridades recomiendan manejar con extrema precaución y encender las luces.

Alerta en la Ciudad de México por bajas temperaturas

Asimismo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha emitido una alarma por bajas temperaturas para diferentes alcaldías de la CDMX.

De acuerdo con la secretaría, la alcaldía Tlalpan tiene una alerta naranja, debido a que durante la madrugada de este jueves 18 de diciembre se esperan temperaturas de 1 a 3 grados Celsius, así como posibles heladas.

Mientras que las alcaldías Milpa Alta y Xochimilco tienen alerta amarilla, pues presentarán temperaturas que llegarán desde los 4 a los 6 °C.

Por lo que recomienda a los habitantes de estas zonas abrigarse adecuadamente cubriendo nariz y boca, así como también usar crema hidratante para proteger la piel del frío.

En caso de hacer uso de calentadores y/o chimeneas, deberán mantener una ventilación adecuada para evitar accidentes.