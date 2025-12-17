“Con aprobación de presupuesto 2026 para la CDMX, recursos regresan al pueblo”

Aprueban presupuesto 2026 para CDMX

El diputado por la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, Gerardo Villanueva, señaló que con la aprobación del Presupuesto de Egresos 2026, “los recursos del pueblo van a regresar al pueblo”, pues la capital del país merece un presupuesto social con enfoque en vivienda, movilidad, programas sociales, agua y obra pública.

Aseguró que este paquete económico es el “más importante que ha tenido esta ciudad”, pues incorpora poco más de 23 mil millones para política de bienestar, además, contempla 9 mil millones de pesos que serán destinados para rehabilitación de unidades habitacionales, pero también para vivienda nueva terminada.

“Esta información es muy importante por lo menos para la mitad de la población que renta o vive en una casa prestada, entonces, buenas noticias para la ciudad”.

Detalló que la aprobación del paquete económico representa un incremento del 7.5%, respecto a lo aprobado para 2025, es decir 313 mil 385 millones de pesos más.

Villanueva Albarrán recordó que este paquete económico tiene énfasis social para que se emprenda un gran programa de pavimentación al que se le va a destinar 2 mil 500 millones de pesos; también 19 mil millones para agua potables, reparación de fugas y la reposición o sustitución de la red de drenaje, la cual, dijo, ha causado algunos problemas.

Dijo que todas las alcaldías, sin importar partido, van a tener un incremento del 7.5 por ciento, por lo que llamó a que “se concentren en hacer su trabajo de manera correcta”.

Además destacó que la inversión en movilidad se traducirá en la llegada de más Trolebuses para la ciudad en el nuevo corredor que pasara por el Circuito Interior, así como 17 trenes para el Servicio de Tren Ligero que corren de Tasqueña a Xochimilco.

El también integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, explicó que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro tendrá una inversión histórica de 25 mil millones de pesos, y que para la reconstrucción de la Línea 3, el Bono Verde que en días pasado el Gobierno de la Ciudad emitió en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), será un pilar aliado.

“Se ha colocado después de muchos años un Bono Verde en la Bolsa Mexicana de Valores lo que demuestra la gran confianza que tiene los inversionistas en esta ciudad”, dijo el legislador.