Con todo y operativo, robos en distintas modalidades no bajan en diciembre

Aún con el despliegue de operativos para cuidar a los ciudadanos en temporada decembrina, delitos de robo en distintas modalidades como a transeúnte, casa habitación, cuentahabiente y vehículo mantienen cifras equivalentes a otras épocas del año, sin cambios significativos de baja de incidencia delictiva, a pesar del reforzamiento de uniformados, recorridos y campañas de vigilancia en la Ciudad de México.

En el marco de los festejos navideños, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará, a partir del 16 y hasta las últimas horas del 24 de diciembre, el operativo “Fiestas Decembrinas 2025″, mediante el cual se establecerán puntos de vigilancia y seguridad, así como recorridos preventivos en las 16 alcaldías de la capital del país, lo cual permitirá que habitantes y visitantes disfruten de las festividades de esta temporada.

Con la ejecución de este despliegue anual en toda la urbe, el delito de robo a transeúnte con y sin violencia en vía pública aumentó 10 por ciento de marzo del 2024 en comparación con diciembre del mismo año, cuando de 574 delitos de este tipo denunciados en el primer mes, en el segundo se abrieron 656 carpetas de investigación.

Conforme al robo a transeúnte en vía pública en actos violentos u otras modalidades, si bien uno de los picos más alto del año 2024 se alcanzó en el último mes, en julio se reportaron ante el Ministerio Público de la Fiscalía capitalina 718 de estos crímenes, equivalente a 25 por ciento más que en marzo y nueve por ciento arriba que en diciembre.

Con todo, las cifras de este ilícito se mantuvieron a la alza; de mayo a julio subieron 21 por ciento las denuncias, de 593 en el primer mes a 718 en el segundo.

Despliegue policial mantiene robos en números promedio

En toda la Ciudad de México y como cada mes de diciembre, serán desplegados 13 mil 969 efectivos de las Subsecretarías de Operación Policial, Tránsito, Inteligencia e Investigación Policial, Policía Auxiliar y Bancaria e Industrial, quienes estarán apoyados por mil 108 vehículos oficiales, nueve ambulancias y 10 moto ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), siete motocicletas, así como dos helicópteros de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, con los cuales se realizarán sobrevuelos de supervisión, disuasión y prevención.

Mediante estas acciones, la SSC enfatizó que busca brindar seguridad a los capitalinos y visitantes de la Ciudad de México que acudan a las diferentes actividades que se realicen en las 16 alcaldías que van desde el encendido del árbol, así como romerías, tianguis sobre ruedas, celebración de posadas, representación de pastorelas y durante los eventos de Noche Buena y Navidad.

Este reforzamiento policial no ha inhibido del todo a los criminales que roban a los ciudadanos, por ejemplo, en diciembre del 2024 el robo de vehículo con y sin violencia se mantuvo en estadísticas delictivas promedio a los primeros meses del año. Específicamente, en marzo se denunciaron 545 faltas de este tipo y en diciembre 546, sólo uno más. Incluso en otras temporadas mensuales como en mayo se iniciaron más carpetas de investigación por este crimen, con 567.

Este delito se mantiene en números promedio en varios momentos del año, en julio 565 denuncias, sólo tres por ciento arriba que en diciembre.

Robo a cuentahabiente tampoco expone grandes bajas

El operativo de la SSC contempla robustecer la vigilancia en centros comerciales, centros turísticos, las centrales de autobuses, en estacionamientos públicos, los distintos servicios de transporte público como Metro y Metrobús, así como en espacios donde la ciudadanía concurra para realizar compras.

En tanto, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito implementará el dispositivo de vialidad que garantice la movilidad peatonal y vehicular, a través del control de estacionamiento en lugares no permitidos, para aplicar el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, mantener la movilidad peatonal, así como vehicular, brindar asistencia y auxilio vial en accesos carreteros a la Ciudad de México.

La presencia policial en centros comerciales y sitios donde se mantiene alto flujo de dinero tampoco bajó los reportes de robo a cuentahabiente saliendo de cajero y de banco con violencia en diciembre del 2024. En este lapso se recibieron 12 denuncias en el MP, sólo una más que en marzo de ese año y dos menos que en mayo y julio, cuando se iniciaron 14 carpetas de investigación en cada uno de los meses.

Este delito se denunció en siete alcaldías en diciembre, Cuauhtémoc lidera la incidencia con cuatro, seguido de Coyoacán e Iztapalapa con dos y después Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Milpa Alta y Xochimilco con un reporte en cada demarcación.

A pesar de la intención por acercar a la policía a los espacios públicos y tratar de que los festejos navideños se celebren en calma, las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa concentraron el 52.5 por ciento de las carpetas del delito de robo a transeúnte en diciembre del 2024, la modalidad de atraco más denunciada.