¿Cuál es el horario del alcoholímetro en la CDMX en diciembre?

Alcoholímetro CDMX Horario, fechas y multas del operativo durante diciembre: (Camva)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio inicio a las Jornadas Decembrinas 2025 del Programa Conduce sin Alcohol, las cuales comenzaron a operar a partir del viernes 12 de diciembre y continuarán de manera ininterrumpida hasta el 11 de enero de 2026.

El objetivo del alcoholímetro en la CDMX es prevenir accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol durante las celebraciones de diciembre y los primeros días de enero de 2026.





Horario del alcoholímetro durante el mes de diciembre en la CDMX

Durante las Jornadas Decembrinas 2025 del Programa Conduce sin Alcohol participan más de 500 elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), personal médico, personal de la Semovi y jueces cívicos de la Ciudad de México.

El dispositivo de control para evitar que los conductores manejen después de ingerir bebidas alcohólicas se instala en vialidades principales, accesos y salidas de la ciudad, así como en zonas con mayor registro de siniestros viales.

El operativo funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, durante el periodo conocido como Guadalupe-Reyes, que va del 12 de diciembre al 6 de enero, con una extensión hasta el 11 de enero de 2026.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que durante esta temporada se instalarán mil 130 puntos de revisión en zonas estratégicas.





¿Cuáles son las multas para los conductores sorprendidos manejando alcoholizados en la CDMX?

De acuerdo con fuentes oficiales, reprobar el alcoholímetro durante las Jornadas Decembrinas en la CDMX implica una multa de 6 mil 788 pesos, además de 36 horas de arresto administrativo en el Centro de Sanciones Administrativas, conocido como “El Torito”.

El alcoholímetro funciona mediante el análisis del aire exhalado para estimar la concentración de alcohol en la sangre (CAS), utilizando tecnologías como celdas electroquímicas o sensores infrarrojos, que reaccionan con el etanol y generan una señal proporcional a la cantidad de alcohol detectada.



