Gobierno de Ciudad Naucalpan impulsa mejoras comunitarias en San Francisco Chimalpa

El Gobierno de Ciudad Naucalpan continúa fortaleciendo el trabajo territorial y la participación ciudadana a través del programa La COMUNA, una estrategia que busca atender necesidades prioritarias de las comunidades mediante el esfuerzo conjunto entre autoridades y vecinos. En esta ocasión, las acciones se llevaron a cabo en el Barrio Tejamanil, ubicado en San Francisco Chimalpa, donde se otorgaron apoyos que beneficiarán de manera directa a más de 200 habitantes.

Como parte de este esquema de trabajo comunitario, el gobierno municipal entregó materiales para la pavimentación de la calle Cerrada de Pino, una vialidad que por años presentó rezagos en infraestructura y que es utilizada diariamente por familias de la zona. La pavimentación permitirá mejorar la movilidad, facilitar el tránsito peatonal y vehicular, y reducir las afectaciones durante la temporada de lluvias.

Además de la mejora en infraestructura vial, las autoridades municipales realizaron la entrega gratuita de tinacos, con el objetivo de atender el problema de desabasto de agua que enfrentan algunas viviendas del barrio. Este apoyo permitirá a las familias almacenar el recurso y contar con una mayor seguridad hídrica en su vida cotidiana.

El programa La COMUNA se basa en un modelo de colaboración directa con la ciudadanía, donde las vecinas y vecinos participan activamente, aportando mano de obra y organización comunitaria, mientras que el Gobierno Municipal proporciona los materiales y la asistencia técnica necesaria para la ejecución de las obras. Este esquema permite optimizar recursos y atender de manera más eficiente los rezagos históricos en distintas colonias y barrios de Naucalpan.

Uno de los puntos destacados de esta intervención es que las mejoras realizadas benefician directamente el acceso a la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, ubicada en la zona. La pavimentación de la calle Cerrada de Pino facilita el traslado seguro de niñas, niños, madres, padres y personal educativo, contribuyendo a un entorno más digno y funcional para la comunidad escolar.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de acciones forman parte de una política de justicia social, ya que priorizan a las comunidades que por años no recibieron atención suficiente en materia de infraestructura y servicios básicos. Gobernar desde el territorio, explicaron, permite conocer de primera mano las necesidades reales de la población y construir soluciones junto con la ciudadanía.

Vecinas y vecinos del Barrio Tejamanil expresaron que estos apoyos representan un avance significativo para su comunidad, ya que no solo mejoran las condiciones de la calle y el acceso al agua, sino que también fortalecen la organización y el trabajo colectivo entre habitantes y autoridades.

Con estas acciones, el Gobierno de Ciudad Naucalpan refrenda su compromiso de transformar las comunidades desde abajo, apostando por la participación social y el trabajo conjunto como herramientas para mejorar la calidad de vida de las y los naucalpenses. El programa La COMUNA continuará implementándose en distintas zonas del municipio, llevando obras y apoyos donde más se necesitan.