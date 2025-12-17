Licencia de conducir Edomex 2025: requisitos para tramitarla en las unidades móviles Las unidades móviles solo estarán disponibles por un tiempo determinado y aquí te contamos cuáles son los requisitos para tramitar tu licencia de conducir (@SEMOV_Edomex)

La Secretaría de Movilidad del Estado de México ha instalado unidades móviles para tramitar tu licencia de conducir y estos son los requisitos para expedirla.

Con el objetivo de agilizar y acercar a la comunidad los servicios para tramitar la licencia de conducir, el Gobierno del Estado de México ha establecido unidades móviles, las cuales solo estarán disponibles en algunos municipios del estado durante diciembre.

Cabe mencionar que en estas unidades únicamente podrán expedir su licencia de conducir quienes la tramiten para servicios particulares.

Para que no se te pase, estos son los requisitos para expedir tu licencia de conducir en las unidades móviles del Edomex:

Para tramitar la licencia de conducir por primera vez

Acta de nacimiento

Clave Única de Registro de Población ( CURP ) actualizada y certificada por RENAPO.

) actualizada y certificada por RENAPO. Identificación vigente con fotografía (Credencial del INE, cédula profesional con fotografía, cartilla de servicio militar nacional o precartilla, pasaporte, matrícula consular).

con fotografía (Credencial del INE, cédula profesional con fotografía, cartilla de servicio militar nacional o precartilla, pasaporte, matrícula consular). Comprobante de domicilio original no mayor a tres meses a partir de su fecha de facturación y deberá contener: nombre de la calle, número, colonia, municipio, estado y código postal.

no mayor a tres meses a partir de su fecha de facturación y deberá contener: nombre de la calle, número, colonia, municipio, estado y código postal. Presentar y aprobar el examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Estado de México .

. Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias , emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).

, emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). Comprobante de pago de derechos o también podrás realizar el pago con tarjeta de débito o crédito en el módulo.

Para tramitar la licencia de conducir por renovación

Licencia anterior del Estado de México

del Estado de México Clave Única de Registro de Población ( CURP ) actualizada y certificada por RENAPO.

) actualizada y certificada por RENAPO. Identificación vigente con fotografía

con fotografía Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias , emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).

, emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). Comprobante de pago de derechos o también podrás realizar el pago con tarjeta de débito o crédito en el módulo.

¿Dónde estarán disponibles las unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex?

Las unidades móviles para tramitar tu licencia de conducir solo estarán disponibles por algunos días en diciembre y en algunos municipios, aquí te contamos cuáles serán:

Cuautitlán Izcalli: Del 15 al 19 de diciembre en Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P 54769.

Del 15 al 19 de diciembre en Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P 54769. Metepec: Del 15 al 19 de diciembre en Privada de la Besana s/n, Barrio Espíritu Santo, C.P 52140.

Del 15 al 19 de diciembre en Privada de la Besana s/n, Barrio Espíritu Santo, C.P 52140. Morelos: Del 15 al 19 de diciembre en Calle Luisa Isabel Campos de Martínez Cantú s/n, Barrio Primero, C.P 50550.

Del 15 al 19 de diciembre en Calle Luisa Isabel Campos de Martínez Cantú s/n, Barrio Primero, C.P 50550. Nezahualcóyotl: Del 15 al 20 de diciembre en Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P 57809.

Del 15 al 20 de diciembre en Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P 57809. Cuautitlán: Del 17 al 19 de diciembre en Calle Venustiano Carranza 1, Col. El Infernillo, C.P 54878