Madres denuncian maltrato infantil en kinder de Tláhuac

Colegio Británico Español en Tláhuac

Madres de familia denunciaron que al menos siete menores de edad sufrieron maltratos físicos y psicológicos durante el ciclo escolar 2024-2025 del kinder Colegio Británico Español, ubicado en la alcaldía Tláhuac.

La denuncia fue interpuesta ante la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, cuyo titular es Luciano Concheiro Bórquez, lo anterior, luego de percatarse de lo ocurrido en el colegio, ubicado en la Colonia Granjas Cabrera.

De acuerdo con las madres y testimonios de los pequeños afectados, los docentes del kinder imponían castigos físicos y psicológicos como gritos, jalones de brazos, golpes y encierros en el baño.

Y aunque las madres de las víctimas acudieron con el director del plantel, Gabriel, a denunciar los actos, lejos de indagar los hechos, negó y minimizó las acusaciones, incluso, agredió a las señoras al revisar sus celulares para evitar que grabaran la conversación.

Las mamás de los menores denunciaron que varias ocasiones sus hijos salían del colegio sin haber comido, no les permitían momentos de recreación activa en las instalaciones y los obligaban a dormir en su lugar para que descansara las maestras. Además impedían a los niños tomar agua y lavarse las manos, para “no gastar agua ni jabón”, entre otros.

Tras las agresiones los menores presentaron cuadros similares: tenían pesadillas, gritos nocturnos, sonambulismo, se hacían accidentalmente del baño; además, presentaron episodios de ansiedad, tristeza, enojo, pérdida del apetito o vómitos, entre otros.

El documento, al que Crónica tuvo acceso, relata los distintos casos, uno de ellos es el de Mónica (mamá de uno de los menores), quien señala que su hijo —de entonces 3 años de edad— presentó cambios en su comportamiento drásticos como timidez y disminución en el habla, lo que comenzaba a alertar a su mamá.

Un día la mujer recibió una llamada telefónica de una profesora del colegio, la docente reveló que su pequeño era maltratado y que en distintas ocasiones fue golpeado por una profesora identificada como “Miss Gloria”.

“En sus palabras me dijo que se ensañaba mucho con él y que hubo un abuso físico hacia mi niño, me comentó que (Miss Gloria) lo golpeó”, precisó Mónica en su denuncia.

Ante esta situación, el pequeño fue cambiado de escuela y con el paso de los días, el niño comenzó a relatar poco a poco las agresiones que presuntamente sufrió por parte de la docente.

En su nueva escuela recibe atención psicológica, lo que le ayudó a describir que su profesora “Miss Gloria” lo golpeó varias veces con la mano cuando se le caían las cosas o por no hacer bien sus actividades.

La docente que la alertó de los hechos también le explicó que en varias ocasiones se acercó con el director de nombre Gabriel, para explicarle las agresiones, pero la respuesta que recibió no la esperada pues se dio cuenta que estaba enterado pero no estaba dispuesto a hacer algo.

Ariadna es otra de las mamás, ella describió en la denuncia que durante los últimos meses en los que estuvo su hija en el Colegio Británico Español presentó pesadillas y sonambulismo.

“Los últimos tres meses presentó comportamientos como pesadillas, despertaba gritando ‘déjame, déjame’. Empezó con sonambulismo, se levantaba en la cama y empezaba a golpear la almohada. Todo le molestaba, se volvió muy agresiva con los adultos”, detalló.

Finalmente la mamá cambio de escuela a su hija y con el paso del tiempo la niña comenzó a relatar que era castigada constantemente por “Miss Gloria” y reveló que cuando lloraba, la profesora le decía que nadie iría a ayudarla.

“Mi hija se mostraba con temor de ir a la escuela y presentaba llanto por las mañanas en la casa… me externaba constantemente que la maestra Gloria le gritaba con palabras como cállate deja de llorar tu mamá no va a venir por ti”, relató.

Otro de los casos es el del hijo de Analy, el pequeño era enviado constantemente a la dirección por no acatar órdenes de la maestra Gloria y lo dejaban parado por mucho tiempo.

“Constantemente recibía amenazas de Gloria como: te voy a mandar a otro salón o te voy a mandar a dirección”, testificó la madre en el documento.

Derivado de esto, las y los alumnos afectados fueron cambiados de colegio, pero sus mamás decidieron interponer una denuncia ante la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México para que la se investigue el caso y así evitar que otros niños sean agredidos.