Metro CDMX: ¿Qué está pasando en la estación Zócalo/Tenochtitlan y cuándo reabrirá?

Estación Zócalo/Tenochtitlan La estación permanece cerrada este miércoles 17 de diciembre previo a la realización de un evento de entrega de libros en el Centro Histórico. (Andrea Murcia Monsivais)

El centro histórico de la Ciudad de México es uno de los puntos más concurridos de la capital del país, tanto por la visita de personas turistas como del tránsito local. Sin embargo, este miércoles 17 de diciembre su estación del metro Zócalo/Tenochtitlan se encuentra cerrada, por lo que no hay servicio hasta nuevo aviso. Esto es lo que tienes que saber

¿Por qué está cerrada le estación Zócalo/Tenochtitlan este 17 de diciembre?

Desde el día de ayer, el director general del STC Metro de la Ciudad de México, Adrián Ruvalcaba, informó que la estación se encuentra cerrada desde el inicio del servicio y que se mantendrá así hasta nuevo aviso, por lo que no habrá ascenso ni descenso en este punto. Más trade, las cuentas oficiales del Metro CDMX corroboraron la información.

#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 17, 2025

Aunque no se han ofrecido detalles específicos de los motivos del cierre, se sabe que este miércoles 17 de diciembre se estará realizando un evento especial en el Zócalo de la Ciudad de México en la que el Donde de Cultura Económica estará regalando libros como parte de una iniciativa cultural y social en la que entregarán títulos de autores latinoamericanos como Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano, Mario Benedetti, entre otros.

¿Cómo puedo llegar al Zócalo si el metro está cerrado?

Si tu intención es acudir a este evento, visitar el centro histórico o simplemente pasar por ahí de forma cotidiana, puede utilizar alternativas del mismo metro como las estaciones Pino Suárez, Allende, San Juan de Letrán o Bellas Artes, mismas que se encuentran operando con regularidad.