Operación SENDA: van 68 detenidos por robo a transportistas en EDOMEX

Operación SENDA Se detuvieron a 26 personas y se incautaron múltiples inmuebles a personas que participan en asaltos a transportistas del Estado de México.

Autoridades detuvieron a 26 objetivos prioritarios relacionados con el robo a transporte de carga en el Estado de México, a través de la “Operación SENDA”.

Con un despliegue de elementos en 46 municipios, fueron asegurados 137 inmuebles, como bodegas, “encierros” de transportes, “casas de seguridad”, una empresa de monitoreo satelital y establecimientos comerciales, utilizados en la comisión y planeación de este crimen.

Las acciones simultáneas se desarrollaron en los municipios de Acolman, Aculco, Amecameca, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Hueypoxtla, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jilotzingo, Jocotitlán, Lerma, Melchor Ocampo, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocoyoacac y Otumba.

También en Polotitlán, Soyaniquilpan, Tecámac, Tenango del Valle, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepozotlán, Texcoco, Tezoyuca, Timilpan, Tlalnepantla, Toluca, Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco, Zinacantepec y Zumpango, se llevaron a cabo detenciones por cumplimiento de orden de aprehensión, en flagrancia, así como técnicas de investigación de cateo e inspecciones.

Con estas acciones se impactó en las actividades delictivas de grupos criminales autodenominados “Toño Tenis”, “Ángel Axel” y “El Kevin”, vinculados con “La Familia Michoacana”, así como “Los Tilicos”, “Los Panteras”, “Los Marmolejos”, “Los Bam Bam” y “La Empresa”, relacionados con el “Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Con la “Operación Senda”, se logró identificar que el robo a transporte de carga se lleva a cabo principalmente en lugares diversos a carreteras y vialidades federales, es decir, los delitos se actualizan fundamentalmente en caminos locales o estatales, además de utilizar inmuebles ubicados en la periferia de las vías de comunicación mencionadas, incluso con la complicidad de autoridades, pero sobre todo de empleados de las propias empresas y de agrupaciones gremiales que aglutinan a transportistas.

Entre los modus operandi identificados destaca el que se actualiza en los accesos a los centros de distribución (CEDIS), parques industriales o lugares aledaños, ya que mientras los operadores hacen fila para entregar la mercancía, son amagados por individuos que a pie de calle irrumpen en sus unidades, los privan de la libertad y en ocasiones los abandonan en zonas despobladas, en tanto que las unidades son trasladadas a otro sitio, donde “traspalean” la mercancía a cajas secas sin reporte de robo, mientras que el tractocamión y los remolques robados son vandalizados.

Acciones similares las realizan en las cercanías de los CEDIS, donde las unidades son interceptadas por varios sujetos a bordo de vehículos particulares, someten al conductor, lo privan de la libertad a bordo del mismo transporte o lo obligan a subir a otro vehículo y les quitan las unidades con violencia.

Obstruir la circulación en carreteras, ya sea con vehículos, rocas o troncos, así como lanzar objetos desde puentes para dañar el vehículo también son prácticas recurrentes; en ambos casos, se tiene establecido que los activos utilizan armas de fuego e incluso realizan disparos en contra de los trasportes, particularmente a los parabrisas.

De igual forma se tiene identificado que, a través del uso de uniformes e insignias apócrifas y simulación de vehículos oficiales, realizan supuestos “retenes” o “alcances” a los transportistas para detenerlos. Otras prácticas ilícitas en las que incurren es simular o provocar la ponchadura de llantas de las unidades, forzar las chapas para robarlas cuando están estacionadas o impactarlas en circulación (montachoques).

Después, en algunos restaurantes y comercios donde se brindan servicios de venta de alimentos, descanso o entretenimiento, ya sean formales o irregulares conocidos como “cachimbas”; los choferes son engañados por sexo servidoras al servicio de células delincuenciales, quienes para robarles obtienen datos sobre su carga y ruta. Además, en esos lugares se comercializan estimulantes y sustancias psicotrópicas para inhibir el sueño de los conductores y frecuentemente son utilizados como sitios de reunión y planeación de ilícitos.

Operación “Senda” también identificó que empleados de una empresa dedicada al monitoreo satelital de los transportes de carga, mantenían contacto directo con integrantes de las células criminales, a quienes les enviaban información en tiempo real de la ubicación de los vehículos seleccionados para robarlos. Por ello, el establecimiento ubicado en el municipio de Naucalpan fue asegurada.

De igual forma fueron intervenidas bodegas y comercios informales en los que se localizaron mercancías diversas como semillas, leche en caja, productos de abarrotes, cubetas con aceite, entre otros productos, de los que no acreditó su procedencia lícita, incluso en uno de los inmuebles fue hallada paquetería de la empresa “Mercado Libre” con reporte de robo.

Otros inmuebles asegurados fueron deshuesaderos, en los que se localizaron chasises de tractocamiones, motores y diversas refacciones con medios de identificación alterados o reporte de robo, además de pensiones o “encierros” utilizados para el ocultamiento y desvalijamiento de unidades robadas, así como el traspaleo de la mercancía.

Los 137 inmuebles intervenidos son identificados como 58 bodegas, 23 encierros o pensiones, 23 casas de seguridad o domicilios de objetivos prioritarios, una empresa de monitoreo, tres deshuesaderos, dos comercios de venta irregular, cuatro restaurantes, 22 “cachimbas” y una empresa de monitoreo. La Fiscalía del Estado de México ha iniciado el procedimiento de extinción de dominio en los casos procedentes.

Adicionalmente fueron asegurados 178 vehículos, algunos de ellos con medios de identificación alterados e incluso con calcomanías o rótulos de organizaciones sociales con apariencia de sindicato o asociación, en particular los autodenominados “ACME”, “USON”, “IZGASA”, “AMOTAC” y “Sindicatos Unidos Transformando México”, unidades presuntamente utilizadas para el “traspaleo” y traslado de cargamentos robados.

Con respecto a los detenidos, son investigados por su probable intervención en los delitos de secuestro exprés, homicidio, robo de vehículo y de mercancía con violencia, robo a transporte de público, portación de arma de fuego, contra la salud, encubrimiento por receptación de vehículos o mercancías con reporte de robo, ataques a las vías de comunicación y cohecho, entre otros.

Entre los detenidos está Brandon “N” alias “Becker”, quien presuntamente junto con Luis Alberto Canales Martínez y Julio César “N” –el primero sentenciado a 55 años y el segundo vinculado a proceso por estos mismos hechos–, participaron en un robo registrado en el mes de julio de 2024 sobre la autopista México-Pachuca, cuando realizaron disparos de arma de fuego en contra de un transporte de carga y causaron la muerte de un adolescente de 17 años que viajaba en su interior, hecho delictivo que en su momento fue “viralizado” en redes sociales y altamente difundido en medios de comunicación.

De igual forma fueron detenidos Erik Yair “N”, Daniela “N”, Brayan Moisés “N”, Edgar Giovanni “N” y Jonathan Uriel “N” del grupo delictivo autodenominado “Los Tilicos”; Jesús Guillermo “N” y Mario Alberto “N”, principales integrantes de “Los Pantera”; Guadalupe Carolina “N” y Luis Jaime “N” de “Ángel Axel”; Ernesto “N” de la “Banda del Kevin”; Diego Armando “N” de los “Bam Bam”; Edgar “N” de “La Empresa”; Geovanny “N” de “Los Marmolejo”; Erika Denisse “N” de “Toño Tenis”; así como Hugo Raymundo “N” y Luis Alberto “N”, quienes hasta el momento de su detención fungían como elementos de una corporación de policía municipal.

Los detenidos fueron ingresados a diversos Centros de Prevención y Readaptación Social de la entidad. 16 de ellos ya fueron vinculados a proceso, 13 se encuentran pendientes de que se resuelva su situación jurídica y 38 cuentan con fecha de audiencia de formulación de imputación y uno será llevado a la Fiscalía General de la República.