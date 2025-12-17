Presidente municipal de Tlalnepantla recorre comunidades de San Rafael

El presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, realizó un recorrido a pie por el Pueblo San Rafael y las colonias Los Parajes y San Rafael, como parte de una jornada de atención ciudadana directa con el objetivo de escuchar de primera mano las necesidades y peticiones de las y los habitantes de estas comunidades.

Durante la caminata, el alcalde estuvo acompañado por vecinas y vecinos, quienes aprovecharon la cercanía para expresar inquietudes relacionadas con servicios públicos, seguridad, infraestructura urbana y mantenimiento de espacios comunitarios. Esta dinámica permitió un diálogo directo entre autoridades y población, sin intermediarios, lo que facilitó la identificación de problemáticas específicas en cada zona.

Raciel Pérez Cruz señaló que gobernar implica estar en territorio y conocer de manera directa la realidad que viven las familias de Tlalnepantla. Subrayó que este tipo de recorridos forman parte de una estrategia de gobierno cercana a la gente, que busca atender los rezagos históricos y dar seguimiento puntual a las solicitudes ciudadanas.

Vecinas y vecinos expusieron temas como alumbrado público, bacheo, limpieza de calles, seguridad y mejoramiento de áreas comunes. El presidente municipal escuchó cada planteamiento y giró instrucciones a las áreas correspondientes para dar atención a las demandas más urgentes, así como para programar acciones a corto y mediano plazo.

Durante el recorrido, el edil destacó la importancia de la participación ciudadana para mejorar las condiciones de vida en las comunidades. Afirmó que cuando autoridades y población trabajan de manera conjunta, es posible encontrar soluciones más efectivas y duraderas a los problemas cotidianos.

Asimismo, Raciel Pérez Cruz reiteró que su administración mantiene como prioridad el fortalecimiento del tejido social y la recuperación de espacios públicos, por lo que continuará realizando recorridos similares en distintas colonias y pueblos del municipio. Estas acciones, dijo, permiten no sólo escuchar, sino también supervisar directamente el estado de las calles, servicios e infraestructura.

Las y los habitantes de San Rafael y Los Parajes reconocieron la disposición del presidente municipal para dialogar y atender sus solicitudes. Algunos señalaron que la presencia de las autoridades en las colonias genera confianza y abre la posibilidad de que las problemáticas sean atendidas con mayor rapidez.

Finalmente, el alcalde reafirmó su compromiso de dar seguimiento a cada una de las peticiones recibidas durante la jornada y mantener una comunicación constante con la ciudadanía. Indicó que estos recorridos continuarán como parte de una política de gobierno cercano, que busca construir un Tlalnepantla más ordenado, seguro y con mejores condiciones para todas y todos.