Presumen complicidad bancaria en robo a mujer en Las Américas, Ecatepec

La Policía Municipal de Ecatepec reforzó los operativos de seguridad y emitió un llamado a la ciudadanía para extremar medidas preventivas al realizar retiros de efectivo en sucursales bancarias, luego del robo del que fue víctima una mujer en calles del fraccionamiento Las Américas, donde se presume la posible complicidad de personal bancario y suspuestos usuarios.

De acuerdo con información oficial, el hecho ocurrió después de que la mujer acudiera a una sucursal bancaria ubicada en el Centro Comercial Las Américas, donde retiró 70 mil pesos en ventanilla. Durante el trámite, la víctima detectó un comportamiento inusual por parte de la cajera, lo que posteriormente despertó sospechas sobre una posible filtración de información.

Tras salir del banco y dirigirse a su domicilio, la mujer recibió una llamada telefónica que aparentemente provenía de la sucursal bancaria. En ese momento, fue interceptada por un sujeto que la llamó por su nombre y, de manera inmediata, le arrebató el bolso donde llevaba el dinero en efectivo. El responsable huyó junto con un cómplice a bordo de una motocicleta negra; uno de ellos reportaba casco azul y el otro casco negro.

Elementos de la Policía Municipal, adscritos al sector 17, acudieron al lugar de los hechos en la avenida Ignacio Rayón, donde brindaron acompañamiento a la víctima y a sus familiares. Asimismo, se desplegaron recorridos de vigilancia en la zona con el objetivo de ubicar a los presuntos responsables y recabar información que permita avanzar en la investigación.

Las autoridades municipales informaron que se mantiene colaboración directa con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a fin de integrar la denuncia correspondiente y dar seguimiento al caso. Además, señalaron que existen indicios que apuntan a un posible esquema de robo en el que podrían estar involucrados empleados bancarios o personas que simulan ser clientes para identificar a quienes realizan retiros importantes.

Ante esta situación, la Policía Municipal implementó operativos de proximidad social y patrullajes permanentes en el fraccionamiento Las Américas y zonas aledañas. En estas acciones participan elementos de la Policía Metropolitana, el Grupo de Operaciones Especiales, Motopatrullas y la Fuerza de Tarea Marina, con el fin de inhibir delitos, detectar generadores de violencia y ubicar vehículos o personas sospechosas.

Las autoridades hicieron un llamado a los cuentahabientes para tomar precauciones al retirar dinero en efectivo, entre ellas exigir que el cajero no mencione en voz alta el monto del retiro, observar el entorno dentro y fuera de la sucursal, evitar distracciones y no aceptar ayuda de personas desconocidas. Asimismo, recomendaron solicitar acompañamiento policial en caso de detectar alguna situación de riesgo.

La Policía Municipal recordó que, para solicitar apoyo o reportar cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al Centro de Mando, al número 55 5116 7428, extensión 32. Finalmente, reiteraron que los operativos continuarán en la zona para garantizar la seguridad de las y los habitantes y prevenir que este tipo de delitos se repitan.