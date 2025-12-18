Inician perforación de nuevo pozo profundo en Ixtapaluca para fortalecer abasto de agua

Inician perforación de nuevo pozo profundo en Coatepec para fortalecer el abasto de agua potable

Autoridades municipales de Ixtapaluca dieron el banderazo de inicio a la perforación de un nuevo pozo profundo en la comunidad de Coatepec, una obra considerada estratégica para reforzar el abasto de agua potable en diversas zonas del municipio y atender una de las principales demandas de la población.

De acuerdo con la información dada a conocer, el proyecto contempla la perforación, equipamiento y aforo del pozo, el cual tendrá una profundidad aproximada de 370 metros y una capacidad estimada de 40 litros por segundo. Estas características permitirán incrementar de manera significativa el suministro de agua potable, fortaleciendo la infraestructura hidráulica municipal.

Las autoridades señalaron que este nuevo pozo beneficiará directamente a más de 50 mil habitantes, quienes podrán contar con un servicio más constante y eficiente. La obra busca mejorar las condiciones de vida de las familias, así como reducir problemas relacionados con la escasez de agua, especialmente en temporadas de alta demanda.

Durante el arranque de los trabajos, se destacó que esta acción forma parte del Plan Maestro para la Zona Oriente, una estrategia integral orientada a mejorar los servicios básicos y la infraestructura en municipios de esta región. Dicho plan es impulsado a nivel nacional y tiene como objetivo garantizar el acceso al agua potable como un derecho fundamental.

Las autoridades municipales subrayaron que el fortalecimiento del sistema hidráulico es una prioridad, ya que el crecimiento poblacional y la antigüedad de algunas instalaciones han generado retos importantes en la distribución del agua. Por ello, la perforación de nuevos pozos representa una solución a mediano y largo plazo para atender estas necesidades.

Asimismo, se informó que los trabajos se realizarán bajo supervisión técnica especializada para asegurar que el pozo cumpla con las normas de calidad y seguridad. El equipamiento permitirá que el agua extraída sea incorporada de manera eficiente a la red de distribución, beneficiando a distintas colonias de la zona.

Vecinas y vecinos de Coatepec expresaron su expectativa ante el inicio de esta obra, al considerar que contribuirá a mejorar el suministro y a disminuir los problemas de desabasto que se han presentado en años recientes. Para muchos habitantes, el acceso al agua potable es un tema prioritario para el bienestar diario.

Con el inicio de esta obra, el gobierno municipal reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura hidráulica y de sumar esfuerzos con los distintos niveles de gobierno para garantizar servicios básicos de calidad. La perforación del nuevo pozo en Coatepec se suma a otras acciones orientadas a fortalecer el acceso al agua y mejorar la calidad de vida de la población.