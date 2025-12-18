Navidad en el Zócalo 2025 y Verbena Navideña CDMX: ¿Qué artistas estarán? (Gobierno de la Ciudad de México)

¡Conciertos gratis por Navidad en el Zócalo de la CDMX!

Más de 76 artistas invitados en El Festival Luces de Invierno que forma parte de la celebración de la Verbena navideña en la Ciudad de México.

Para este evento, que tendrá lugar en el Zócalo capitalino, se instalarán tres esculturas arbóreas cubiertas de nochebuenas y 14 figuras luminosas que evocan motivos mexicanos, así cómo un Túnel de Luz Monumental, con dimensiones de 150 por 20 metros.

Además, el Festival Luces de Invierno reunirá artistas de talla internacional y contará con la participación de bandas provenientes de Colombia, Cuba, Guatemala y España, así como artistas nacionales de gran renombre.

Todos los conciertos y actividades del festival, en el Zócalo de la Ciudad de México, serán completamente gratuitos.

¿Qué artistas estarán en la Verbena Navideña de la CDMX?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el Festival Luces de Invierno, para celebrar la tradicional verbena navideña en el Zócalo de la Ciudad de México.

Desde coros sinfónicos, villancicos navideños y ensambles, hasta danza folclórica, sonideros y orquestas, la programación abarcará una amplia diversidad artística.

¡La Navidad en el Zócalo de la CDMX estará habitada por todos los géneros musicales!

En el Festival Luces de Invierno, que forma parte de la Verbena Navideña en el Zócalo de la Ciudad de México, participarán artistas de talla internacional como Los Cardenales de Nuevo León, Los K’comixtles de Rubén Albarrán, Los Askis y Las Víctimas del Dr. Cerebro y Los Amantes de Lola, con el cierre estelar de la rapera chilena Anita Tijoux.

Se trata de un evento pensado para toda la familia y todos los gustos musicales.

Fechas y horarios de los conciertos gratis de la Verbena Navideña en el Zócalo de la CDMX

Los conciertos del Festival Luces de Invierno se llevarán a cabo del 20 de diciembre al 4 de enero de 2026 y serán completamente gratuitos.

Las actividades de la Verbena Navideña en el Zócalo de la CDMX se realizarán en un horario de 10:00 a 23:00 horas.

A continuación, las fechas de los conciertos y presentaciones estelares del Festival Luces de Invierno en la CDMX:





Cartelera del Festival Luces de Invierno 2025 en el Zócalo de la CDMX

Sábado 20 de diciembre

14:00 h · Coro Navideño de las UTOPÍAS

16:55 h · Coro Sinfónico Ollin Yoliztli

19:15 h · La Señora Tomasa (España)

20:55 h · Sonido Sensación Candela

Domingo 21 de diciembre

18:15 h · Los K’comixtles

19:30 h · Cecilia Toussaint

21:05 h · Sonido La Diosa del Rock

Lunes 22 de diciembre

18:15 h · Carolina Ross

19:30 h · Los Cardenales de Nuevo León

21:05 h · Sonido Barrio Norte

Martes 23 de diciembre

17:05 h · Paz Quintana (Chile)

18:15 h · La Coreañera

19:30 h · Los Askis

21:05 h · Mosaico Sonidero

Miércoles 24 de diciembre

13:50 h · Val Hozu

17:05 h · Musas. Ensamble de Arpas

Jueves 25 de diciembre

18:05 h · Orquesta de Pepe Arévalo

19:15 h · Danzonera Isora Club

20:30 h · Danzonera Urban

Viernes 26 de diciembre

17:00 h · Jazz & Flow – Orquesta Nacional de Jazz

19:00 h · Baby Volcano (Guatemala)

21:05 h · DJ Lashenka

Sábado 27 de diciembre

17:00 h · Gala México Canta

20:20 h · DJ Cybernico

Domingo 28 de diciembre

17:00 h · Sónex

18:15 h · Chimo Psicodélico (Colombia)

19:30 h · Cimarrón (Colombia)

21:05 h · DJ Sé

Lunes 29 de diciembre

17:00 h · Mexamorphosis (EUA–MEX)

18:15 h · Renee

19:30 h · The Altons (EUA)

21:05 h · Sonido Rumba Tropical

Martes 30 de diciembre

19:05 h · Los Korukos

20:10 h · Out of Control Army

21:15 h · Las Víctimas del Dr. Cerebro

Miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero

Sin programación

Viernes 2 de enero

16:00 h · Los Detectives

17:00 h · Neptuna

18:10 h · La Barranca

21:10 h · Los Amantes de Lola

Sábado 3 de enero

17:05 h · Fania Delena y la Rebelión Cumbiera

18:05 h · La Orquesta de Pérez Prado

19:20 h · Jorge Carmona, La Voz del Barrio

20:40 h · Orquesta Canela (Colombia)

21:55 h · DJ Santiago Show

Domingo 4 de enero

18:05 h · Ibrahim Ferrer Jr., Legado Buenavista Social Club (Cuba)

19:15 h · Valeria Jasso

20:15 h · Ana Tijoux (Chile)

21:45 h · DJ Ari Vargas





¿Qué habrá en la Verbena Navideña de la CDMX?

El programa Luces de Invierno se amplía a 15 alcaldías, donde la población podrá disfrutar de pastorelas, batucadas, espectáculos de zanqueros, danza, circo, conciertos y esculturas iluminadas.

Los paseos nevados integrarán efectos de luces láser, humo y nieve artificial, sumando elementos visuales inéditos para este periodo festivo.

El Foro Navideño, instalado en el Zócalo capitalino, ofrecerá funciones teatrales para toda la familia y un escenario principal para la presentación de 76 bandas, ensambles y artistas invitados.