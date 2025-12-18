Navidad en el Zócalo 2025 y Verbena Navideña CDMX: ¿qué artistas estarán?

¡Conciertos gratis por Navidad en el Zócalo de la CDMX!
Más de 76 artistas invitados en El Festival Luces de Invierno que forma parte de la celebración de la Verbena navideña en la Ciudad de México.
Para este evento, que tendrá lugar en el Zócalo capitalino, se instalarán tres esculturas arbóreas cubiertas de nochebuenas y 14 figuras luminosas que evocan motivos mexicanos, así cómo un Túnel de Luz Monumental, con dimensiones de 150 por 20 metros.
Además, el Festival Luces de Invierno reunirá artistas de talla internacional y contará con la participación de bandas provenientes de Colombia, Cuba, Guatemala y España, así como artistas nacionales de gran renombre.
Todos los conciertos y actividades del festival, en el Zócalo de la Ciudad de México, serán completamente gratuitos.
¿Qué artistas estarán en la Verbena Navideña de la CDMX?
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el Festival Luces de Invierno, para celebrar la tradicional verbena navideña en el Zócalo de la Ciudad de México.
Desde coros sinfónicos, villancicos navideños y ensambles, hasta danza folclórica, sonideros y orquestas, la programación abarcará una amplia diversidad artística.
¡La Navidad en el Zócalo de la CDMX estará habitada por todos los géneros musicales!
En el Festival Luces de Invierno, que forma parte de la Verbena Navideña en el Zócalo de la Ciudad de México, participarán artistas de talla internacional como Los Cardenales de Nuevo León, Los K’comixtles de Rubén Albarrán, Los Askis y Las Víctimas del Dr. Cerebro y Los Amantes de Lola, con el cierre estelar de la rapera chilena Anita Tijoux.
Se trata de un evento pensado para toda la familia y todos los gustos musicales.
Fechas y horarios de los conciertos gratis de la Verbena Navideña en el Zócalo de la CDMX
Los conciertos del Festival Luces de Invierno se llevarán a cabo del 20 de diciembre al 4 de enero de 2026 y serán completamente gratuitos.
Las actividades de la Verbena Navideña en el Zócalo de la CDMX se realizarán en un horario de 10:00 a 23:00 horas.
A continuación, las fechas de los conciertos y presentaciones estelares del Festival Luces de Invierno en la CDMX:
Cartelera del Festival Luces de Invierno 2025 en el Zócalo de la CDMX
Sábado 20 de diciembre
- 14:00 h · Coro Navideño de las UTOPÍAS
- 16:55 h · Coro Sinfónico Ollin Yoliztli
- 19:15 h · La Señora Tomasa (España)
- 20:55 h · Sonido Sensación Candela
Domingo 21 de diciembre
- 18:15 h · Los K’comixtles
- 19:30 h · Cecilia Toussaint
- 21:05 h · Sonido La Diosa del Rock
Lunes 22 de diciembre
- 18:15 h · Carolina Ross
- 19:30 h · Los Cardenales de Nuevo León
- 21:05 h · Sonido Barrio Norte
Martes 23 de diciembre
- 17:05 h · Paz Quintana (Chile)
- 18:15 h · La Coreañera
- 19:30 h · Los Askis
- 21:05 h · Mosaico Sonidero
Miércoles 24 de diciembre
- 13:50 h · Val Hozu
- 17:05 h · Musas. Ensamble de Arpas
Jueves 25 de diciembre
- 18:05 h · Orquesta de Pepe Arévalo
- 19:15 h · Danzonera Isora Club
- 20:30 h · Danzonera Urban
Viernes 26 de diciembre
- 17:00 h · Jazz & Flow – Orquesta Nacional de Jazz
- 19:00 h · Baby Volcano (Guatemala)
- 21:05 h · DJ Lashenka
Sábado 27 de diciembre
- 17:00 h · Gala México Canta
- 20:20 h · DJ Cybernico
Domingo 28 de diciembre
- 17:00 h · Sónex
- 18:15 h · Chimo Psicodélico (Colombia)
- 19:30 h · Cimarrón (Colombia)
- 21:05 h · DJ Sé
Lunes 29 de diciembre
- 17:00 h · Mexamorphosis (EUA–MEX)
- 18:15 h · Renee
- 19:30 h · The Altons (EUA)
- 21:05 h · Sonido Rumba Tropical
Martes 30 de diciembre
- 19:05 h · Los Korukos
- 20:10 h · Out of Control Army
- 21:15 h · Las Víctimas del Dr. Cerebro
Miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero
Sin programación
Viernes 2 de enero
- 16:00 h · Los Detectives
- 17:00 h · Neptuna
- 18:10 h · La Barranca
- 21:10 h · Los Amantes de Lola
Sábado 3 de enero
- 17:05 h · Fania Delena y la Rebelión Cumbiera
- 18:05 h · La Orquesta de Pérez Prado
- 19:20 h · Jorge Carmona, La Voz del Barrio
- 20:40 h · Orquesta Canela (Colombia)
- 21:55 h · DJ Santiago Show
Domingo 4 de enero
- 18:05 h · Ibrahim Ferrer Jr., Legado Buenavista Social Club (Cuba)
- 19:15 h · Valeria Jasso
- 20:15 h · Ana Tijoux (Chile)
- 21:45 h · DJ Ari Vargas
¿Qué habrá en la Verbena Navideña de la CDMX?
El programa Luces de Invierno se amplía a 15 alcaldías, donde la población podrá disfrutar de pastorelas, batucadas, espectáculos de zanqueros, danza, circo, conciertos y esculturas iluminadas.
Los paseos nevados integrarán efectos de luces láser, humo y nieve artificial, sumando elementos visuales inéditos para este periodo festivo.
El Foro Navideño, instalado en el Zócalo capitalino, ofrecerá funciones teatrales para toda la familia y un escenario principal para la presentación de 76 bandas, ensambles y artistas invitados.