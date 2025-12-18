¡Navidad en patines! Estas son las mejores pistas de hielo en CDMX

La Ciudad de México está lista para que disfrutes la llegada de la Navidad al máximo. Ya sea que quieras aprender a patinar, practicar hockey sobre hielo o simplemente pasarla increíble con tu familia o amigos, la capital tiene varias pistas de hielo que no te puedes perder.

La Pista - Coyoacán

Si te buscas un plan más relajado y familiar, esta pista al sur de la ciudad es tu mejor opción. Perfecta si vas con niños o si quieres aprender.

Dónde: Miguel Ángel de Quevedo 247, Romero de Terreros

Miguel Ángel de Quevedo 247, Romero de Terreros Horario: 11:00–20:00 h todos los días

11:00–20:00 h todos los días Costo aproximado: $250 MXN

Ice Station México - Buenavista

Para los que viven en el centro y norte de la CDMX, Ice Station México es un clásico. Aquí no solo puedes patinar, también puedes inscribirte a clases de patinaje artístico o hockey sobre hielo.

Ubicación: Eje 1 Nte. y Mosqueta, Forum Buenavista

Eje 1 Nte. y Mosqueta, Forum Buenavista Horario: 11:00 a 17:00 h (ajusta según temporada)

11:00 a 17:00 h (ajusta según temporada) Costo: $170–$200 MXN (patines incluidos)

Pista de Hielo Santa Fe

Esta pista en Santa Fe es una joya. Aquí suelen haber eventos especiales y promociones, ideal para armar plan con la banda o la familia.

Lugar: Vasco de Quiroga 1800, Lomas de Santa Fe

Vasco de Quiroga 1800, Lomas de Santa Fe Horarios: variables según día

variables según día Extras: clases y eventos especiales

Ice Town Sentura - Tlalnepantla

Aunque está justo saliendo de CDMX, Ice Town Sentura en Tlalnepantla es la opción si quieres variedad. Aquí puedes elegir entre patinaje artístico, hockey o una tarde divertida con tus amigos.

Centro Comercial Sentura

Horario: 11:00–21:00 h

11:00–21:00 h Costos: revisalos según actividad

Dato navideño extra

Además de las pistas con costo, varias alcaldías de la CDMX instalan pistas de hielo gratuitas durante la temporada decembrina como parte de sus festividades, lo que significa más opciones para armar el plan sin gastar mucho.