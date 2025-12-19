Clima en CDMX: ¿Cuál será la temperatura mínima este sábado 20 de diciembre? (Cuartoscuro)

Este viernes 19 de diciembre se instaló el frente frío número 22 en el norte y noroeste del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El sistema provoca heladas, lluvias, bancos de niebla y vientos fuertes en diversas regiones de México, además de un descenso generalizado de las temperaturas.

Ante este panorama, la expectativa se centra en conocer cuál será la temperatura mínima en la Ciudad de México este sábado 20 de diciembre, con el fin de tomar precauciones ante el frío.





¿Cuál será la temperatura más baja en la Ciudad de México para este sábado 20 de diciembre?

En días recientes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta naranja por bajas temperaturas en la alcaldía Tlalpan, luego de que durante la madrugada del jueves 18 de diciembre se registraran valores de entre 1 y 3 grados Celsius.

Asimismo, se activó alerta amarilla para Milpa Alta y Xochimilco, donde se presentaron temperaturas de 4 a 6 grados durante el amanecer del jueves.

El ambiente frío en la capital se debe al paso de una vaguada en altura sobre el centro del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, condiciones que favorecen mañanas y noches frías, contrastando con tardes templadas.

Este sábado 20 de diciembre se prevé que la temperatura mínima en la Ciudad de México oscile entre 8 y 10 grados Celsius, mientras que la máxima alcanzará entre 21 y 23 grados, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias relevantes.

Las autoridades recomiendan a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse atentos a los avisos oficiales para prevenir enfermedades respiratorias.

Entrada del frente frío número 22 al país: regiones afectadas, de acuerdo con el SMN

A nivel nacional, Conagua y el SMN pronostican temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius en zonas serranas de estados como Baja California, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, debido al avance de la masa de aire frío asociada al frente número 22.