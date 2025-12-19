Concluye entrega de Trenes de Pavimentación para municipios del oriente mexiquense

Diez equipos de maquinaria pesada operarán en una de las regiones con mayor rezago en infraestructura vial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, realizaron en Texcoco la entrega del total de los Trenes de Pavimentación contemplados en el Plan Integral del Oriente del Estado de México, con lo que se completa la distribución de 10 equipos destinados a la rehabilitación de vialidades en municipios de esta zona de la entidad.

Se dio el banderazo de salida a cuatro Trenes de Pavimentación que operarán en Valle de Chalco, Chalco, Chimalhuacán y Tlalnepantla. Con ello concluye la fase de entrega de maquinaria pesada para una región que ha enfrentado rezagos históricos en infraestructura urbana y movilidad, de acuerdo con autoridades federales y estatales.

El Plan Integral del Oriente del Estado de México prevé la intervención de más de 340 kilómetros de vialidades en los municipios beneficiados. Los primeros Trenes comenzaron a operar en noviembre pasado en Chicoloapan, Ecatepec y Nezahualcóyotl; posteriormente se incorporaron Texcoco, Ixtapaluca y La Paz, y finalmente Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán y Tlalnepantla.

Cada Tren de Pavimentación está integrado por cinco máquinas especializadas, lo que suma un total de 50 equipos de origen alemán. Estas unidades permiten realizar trabajos completos de rehabilitación vial, desde el retiro del asfalto dañado hasta la colocación y compactación de nuevas capas, con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito para el transporte público, vehículos particulares y de carga.

Según información oficial, la maquinaria tiene la capacidad de intervenir en promedio un kilómetro diario por equipo, lo que permitiría avanzar de manera continua en la recuperación de calles y avenidas principales de los municipios incluidos en el programa.

La inversión destinada a la adquisición de los Trenes de Pavimentación asciende a 450 millones de pesos. A este monto se suman 102 millones de pesos para asfalto y operación durante 2024, así como una proyección adicional de 600 millones de pesos para el periodo 2025–2027, recursos que se destinarán a dar continuidad a los trabajos de pavimentación y mantenimiento vial en la región.

Además del impacto en infraestructura, el programa contempla la generación de alrededor de 150 empleos directos para la operación y mantenimiento de la maquinaria, con personal capacitado, lo que también representa un impulso a la economía local.