Fraude creció 246% en 11 meses; alertan por estafas telefónicas que suplantan al SAT

Extorsión Extorsión telefónica.

De enero a noviembre del 2025, se han iniciado dos mil carpetas de investigación en por los delitos de fraude y cobro ilegítimo en la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros; sin embargo, sólo uno por cobranza ilegítima.

Este crimen de fraude catalogado de bajo impacto acumuló 68 denuncias en el mes de enero, sin embargo, la Fiscalía capitalina no tiene registros claros en sus estadísticas de la alcaldía donde se comete con mayor recurrencia, ya que el grueso de los reportes los mantiene sin precisar el lugar en el que ocurrió.

La incidencia de este ilícito fue a la alza, en marzo de denunció 74 veces, nueve por ciento más que en el primer mes.

No obstante, la cifra de enero creció 191 por ciento en junio, con 198 carpetas de investigación por fraude, de los cuales la Fiscalía mantiene que dos se ejecutaron en la alcaldía Cuauhtémoc y del resto se desconoce la demarcación en las que las personas fueron timadas.

Las víctimas de este delito no dejaron de crecer mes con mes, sólo en julio 207 personas acudieron a la Fiscalía a denunciarlo, 204 más que en el primer mes.

El punto más álgido de los reportes por fraude ocurrió en noviembre, con 235 carpetas de investigación en ese mes, 246 por ciento más ciudadanos estafados que en enero; cuatro de estos en la alcaldía Benito Juárez, uno en Cuauhtémoc y del resto no se tiene registro del sitio donde se cometieron.

Delincuentes suplantan al SAT para cometer fraude telefónico

La Unidad de Policía Cibernética alertó a la población sobre una modalidad de fraude telefónico que suplanta al Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde los delincuentes utilizan técnicas de ingeniería social y se hacen pasar por funcionarios públicos para generar miedo, confusión y presión, y mediante un lenguaje formal y amenazas de supuestas consecuencias legales, logran que las víctimas entreguen información personal o realicen pagos indebidos.

Bajo el moderno concepto de la digitalización y dependencia de los servicios electrónicos, las estafas telefónicas que suplantan a instituciones gubernamentales principalmente al SAT, representan una amenaza seria para la seguridad de las y los ciudadanos y contribuyentes.

Estas prácticas fraudulentas que no son más que phishing telefónico o “vishing”, han evolucionado con el tiempo y han adoptado técnicas más sofisticadas para engañar a las personas y obtener información sensible o realizar cobros indebidos.

Los delincuentes suelen hacerse pasar por funcionarios del SAT, empleando un lenguaje técnico y formal para generar confianza en la víctima, a través de llamadas telefónicas informan sobre supuestas irregularidades fiscales, deudas pendientes o inconsistencias en las declaraciones.

En muchos casos, recurren a amenazas de embargos, multas o incluso acciones legales si no se realiza un pago inmediato o no se proporciona cierta información confidencial.

Asimismo, para reforzar el engaño, los estafadores envían correos electrónicos falsos, documentos apócrifos o enlaces a sitios web que simulan ser del SAT, con el propósito de dar credibilidad a su versión y ejercer presión sobre la víctima. Algunas características comunes de estas estafas son:

Llamados inesperados que generan miedo o presión

Solicitud de datos personales, fiscales o bancarios

Amenazas de consecuencias legales inminentes

Petición de pagos urgentes mediante transferencias, depósitos o tarjetas prepagadas

Uso de números telefónicos falsificados o similares a los oficiales

Por lo anterior, la Unidad de Policía Cibernética emite las siguientes recomendaciones para prevenir y evitar ser víctima de este delito: