Realiza Hannah De Lamadrid posadas con causa para coyocoacanenses

Hannah De Lamadrid

Como cada año desde hace 16 años, la Asociación Civil “Encausando Causas” lleva a cabo las tradicionales posadas en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en el pueblo Santa Úrsula, Huayamilpas y Ruiz Cortines en la alcaldía Coyoacán.

El evento contó con la presencia y liderazgo de Hannah De Lamadrid Téllez, luchadora social que lleva más de 16 años trabajando a favor de los habitantes de Coyoacán.

La líder morenista destacó que estas actividades tienen como objetivo llevarle sonrisas a los niños y a sus papás y aprovechar para seguir ayudando a la gente que más lo necesita.

Destacó que año con año son más las muestras de cariño de la gente en la calle y así se vio con la asistencia de más de 500 sonrisas que compartieron piñatas, pasteles y alegrías navideñas que forman parte de la familia “Encausando Causas” en cada festejo.