Red flags del Paquete Económico de la CDMX 2026

Los partidos de oposición no se presentaron a la discusión del Paquete Económico 2026. (Jennifer Garlem)

Estos días se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México, en medio de una polémica, el Paquete Económico 2026 para la Ciudad de México, que incluye tres instrumentos: el Código Fiscal, la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos, que fue calificado como una herramienta llena de opacidad y nada favorable para la capital y sus habitantes.

Ninguna bancada de la oposición se presentó a la sesión, ni el PAN, ni el PRI, tampoco Movimiento Ciudadano, pese a que habían presentado más de 100 reservas entre todas las bancadas; el paquete fue aprobado sólo por legisladores cuatroteístas y aliados, la ausencia fue debido a que horas antes de esta discusión legisladoras morenistas agredieron físicamente a diputadas panistas.

El Código Fiscal para el 2026, recién aprobado, fue señalado como una táctica de terrorismo fiscal por la bancada del PAN en el Congreso local, debido a que establece en los Artículos 76 y 77 el fortalecimiento de la figura denominada “determinación presuntiva”, una facultad para verificar o cuantificar ingresos que no hayan sido reportados por personas morales.

El PAN detectó que se trata de un mal “copy paste” de un Código Fiscal federal antiguo, “a nivel local es inaplicable esta figura de determinación presuntiva en la ley local porque la autoridad fiscal local carece de facultades para verificar los ingresos de los contribuyentes... eso sólo lo puede hacer el fisco federal, no hay razón, motivo o justificación, para que exista esta determinación “, así lo explicó el legislador local del PAN, Ricardo Rubio.

El diputado aseguró que dichos Artículos tenían que ser derogados y al ser aprobados fortalecen la figura y al fisco local para perseguir a los contribuyentes locales, “los capitalinos nunca han presentado una declaración de impuestos locales, eso no existe en la Constitución local”, señaló.

Rubio ejemplificó que cuando alguien compra un carro o recibe un dinero que no se reporta, la autoridad fiscal federal determina cuánto debe esa persona por no reportar el auto o la herencia que recibió y eso no lo puede hacer la autoridad local.

Otro de los temas que alerta al PAN en el Código Fiscal aprobado es que no especifica las características o condiciones especificas del programa general de subsidios; sólo indica que la persona titular de la jefatura de Gobierno deberá emitir a más tardar el 16 de enero el programa.

“No conocemos las condiciones que deben de cumplir quienes sean objeto de estos subsidios, ni tasas, ni porcentajes, ni criterios. Por lo tanto es un subsidio virtual demagogo; la jefa de Gobierno determinará lo que ella quiera”.

Hay subestimación en la Ley de Ingresos

En el caso de la Ley de Ingresos, Rubio expresó que durante el 2026 ocurrirá el Mundial, un evento que dejará una derrama económica extraordinaria y el dictamen aprobado subestima el monto anual de los ingresos, eso representa que no se reportará en qué se gasta el extra.

“Esta ley estima cuánto va a ingresar a las arcas de la hacienda pública local y con base en ello en el Decreto de Presupuesto de Egresos se indica cómo se gastarán... pero hay una subestimación y cuando subestimas ingresos ya no indicas en el decreto cómo lo vas a gastar”, lamentó.

Ejemplificó que en 2025 se proyectó recaudar 22 mil 805 millones de pesos y al cierre del tercer trimestre reflejó un avance de 26 mil 493 mdp, lo que refleja una subestimación de más de 3 mil mdp, que se desconoce en qué se gastaron; “no podemos entender cómo para el 2026 con eventos como el Mundial, un evento internacional, se calcula que se recaudarán 28 mil 137 mdp y cerrará en 31 mil 821 mdp”.

En materia de espectáculos públicos este año se calculaba recaudar 415 mil mdp, al cierre del tercer trimestre se registran más de 889 mil millones, “se subestimó en menos del cincuenta por ciento y para el 2026 pretenden recaudar cerca de 800 millones de pesos, menos de lo que se ha recaudado este año, aun y cuando en esa fecha estará en pleno apogeo el evento internacional”, alertó.

Añadió que con el concepto de hospedaje pasa exactamente lo mismo, “esto claramente hace pensar que subestiman para no reportar los ingresos extra. Por eso tampoco estamos a favor de esta Ley”.

Irregularidades en el Decreto de Egresos

En cuanto al concepto de gastos, señaló que el fondo de promoción turística crece en mil por ciento, “tendrá mil millones de pesos más, queremos creer que será para la promoción del Mundial y no con programas que nada tienen que ver con el evento”, dijo.

Destacó que otro de los temas que alerta en este instrumento es que el Instituto de Planeación sólo tiene asignados 58 millones de pesos para 2026 (pese a que tiene que expedir dos importante instrumentos que definirán el rumbo de la ciudad durante los próximos 20 años, el PGD y el PGOT); comparó el presupuesto con la Secretaría de Planeación que tiene más de 280 millones de pesos y se trata de dos entes que hacen tareas similares.

En la misma situación está la Secretaría de Vivienda, a la que se le otorgaron más de mil 500 mdp, y el Instituto de Vivienda sólo tiene 7 mil mdp. Y la Secretaría del Agua, que no especifica obras o infraestructura a realizar. La Tesorería que registra 457 millones más.

“Estos entes son de los que registraron un mayor incremento en sus presupuesto, mientras que las alcaldías, que enfrentan las necesidades inmediatas de la gente, crecen todas en un 7.5 por ciento nominal y un 3.9 por ciento real. Ahí es donde consideramos que se deben de agregar recursos que no están debidamente sustentados en las Secretarías”.

Ricardo Rubio señaló que estas son sólo algunas razones por las que los legisladores de Acción Nacional estaban en contra del Paquete Económico 2026.