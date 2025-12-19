Tlalpan reporta más de 30 mil servicios veterinarios y mil esterilizaciones a animales comunitarios en 2025

La alcaldía reforzó en 2025 su política de bienestar animal con atención veterinaria y esterilizaciones gratuitas.

La alcaldía Tlalpan informó que durante 2025 ha brindado más de 30 mil servicios médico-veterinarios gratuitos y ha realizado alrededor de mil esterilizaciones a animales comunitarios, como parte de su estrategia de bienestar animal y salud pública.

Las cifras fueron presentadas en el marco de la quinta Feria del Bienestar Animal, realizada este viernes en el Deportivo Vivanco.

De acuerdo con la alcaldía, las acciones forman parte de una política pública orientada a la atención veterinaria preventiva, la protección de perros y gatos y la participación de la comunidad en el cuidado animal. Durante la jornada se ofrecieron distintos servicios gratuitos y se dio seguimiento a los programas implementados a lo largo del año.

Saúl Magdaleno Giles, director general de Bienestar e Igualdad Sustantiva de Tlalpan, señaló que estas actividades responden a la instrucción de la alcaldesa Gaby Osorio de mantener una estrategia permanente de bienestar animal en territorio, con énfasis en la atención gratuita y la prevención.

Entre los programas se encuentra Huellitas Transformadoras, mediante el cual, a lo largo de 2025, se otorgaron más de 30 mil servicios veterinarios que incluyeron consultas generales, atención preventiva y seguimiento clínico.

Dentro de estas acciones se realizaron más de 5 mil 500 cirugías de esterilización, con el objetivo de facilitar el acceso a la salud animal sin que represente un costo para las familias.Además, el programa Animalitos Comunitarios cumplió la meta de mil esterilizaciones dirigidas a perros y gatos que viven en situación comunitaria, es decir, animales que no cuentan con un tutor único, pero que son atendidos de forma colectiva por vecinas y vecinos en pueblos, colonias y barrios de la demarcación.

Según la alcaldía, estas intervenciones buscan controlar la población animal y mejorar las condiciones de salud en el entorno urbano.

La alcaldesa Gaby Osorio ha señalado en distintas ocasiones que el cuidado de los animales está relacionado con la vida comunitaria y la salud pública, al considerar que perros y gatos forman parte del entorno cotidiano de Tlalpan.

En ese sentido, ha destacado que la esterilización de animales comunitarios contribuye a disminuir riesgos sanitarios y a fomentar una cultura de respeto hacia los seres sintientes.

Durante la feria también se reconoció el trabajo del personal médico veterinario y operativo que participa en las jornadas de atención en territorio, así como la colaboración de habitantes que se involucran en el cuidado, vacunación y seguimiento de la salud de los animales.

Como parte de estas acciones, la alcaldía informó que en 2025 avanzó en la construcción de mecanismos institucionales para la protección animal mediante la firma de un convenio de colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Se trata del primer acuerdo de este tipo suscrito por una alcaldía capitalina.

El convenio establece un esquema de coordinación para la atención de perros y gatos víctimas de maltrato, que incluye la recepción y seguimiento de denuncias, la realización de operativos de rescate, la canalización a servicios veterinarios gratuitos y un seguimiento interinstitucional de los casos.