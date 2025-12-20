Caos y trenes lentos en el Metro de la CDMX: ¿Qué pasó en la Línea B este 20 de diciembre?

Hoy sábado 20 de diciembre, usuarios del Metro de la CDMX reportaron que los trenes de la Línea B, la cual corre de Ciudad Azteca a Buenavista, avanzaron con lentitud y generaron esperas prolongadas en estaciones clave.

Los pasajeros mencionaron tiempos de espera de varios minutos entre trenes y trayectos más largos de lo habitual sin explicaciones claras.

La situación provocó que decenas de capitalinos tuvieran retrasos considerables para llegar a sus destinos.

¿Por qué va lento el Metro de la Línea B?

De acuerdo con reportes de usuarios y monitoreos ciudadanos, no se registró ninguna falla técnica grave en toda la línea, pero sí circuló la versión de que una unidad fue retirada para revisión operativa, lo que provocó que el flujo normal de trenes se interrumpiera por ratos y ocasionara el avance lento en algunos tramos.

Aunque el STC Metro no ha emitido un comunicado oficial detallado sobre la causa específica de la lentitud (al cierre de esta nota), el mensaje que se ha repetido es similar al de otros días con alta afluencia: “se trabaja para agilizar la circulación y se pide atención a las indicaciones del personal operativo”.

¿Es un caso aislado o parte de un patrón?

Aunque este sábado solo se concentraron las quejas en la Línea B, en los últimos días también se han reportado retrasos o marchas lentas en diferentes líneas del Metro CDMX, como la línea 3 o la línea 8, en contextos similares de alto flujo de usuarios y maniobras de revisión técnica.

Esto ha llevado a muchos pasajeros a recomendar planear tiempos extra de traslado o considerar rutas alternas si es posible.