¿Subirá el precio del Metro en CDMX en 2026? Esto es lo que realmente pasará y lo que debes saber

¿SUBE el precio del Metro en CDMX en 2026? Esto es lo que realmente pasará y lo que debes saber

Después de semanas de rumores, memes y teorías de que el costo del boleto del Metro de la CDMX subiría, las autoridades aclararon la situación.

El director del Sistema de Transporte Colectivo, Adrián Rubalcava, confirmó que, tal como lo anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la tarifa seguirá siendo de solo $5 pesos por viaje a partir de enero.

¿Por qué NO sube el precio del Metro de la CDMX?

El gobierno local considera al Metro de la Ciudad de México como uno de los programas sociales más grandes de la capital. Aunque el costo real de cada viaje ronda los $17.90 pesos, la tarifa se mantiene en $5 pesos gracias a un fuerte subsidio público que absorbe la diferencia.

Esto significa que, aunque se invierta en modernización o infraestructura, la población no pagará más por viajar en Metro.

¿Y qué hay de las mejoras y modernización del Metro?

Aunque no habrá aumento en el precio del boleto, el presupuesto 2026 contempla inversiones históricas para el Metro, incluyendo:

Rehabilitación y modernización de líneas clave como la Línea 3

Recursos adicionales para mantenimiento, material rodante y mejoras en estaciones

Esto forma parte de un plan más amplio de movilidad urbana, sin trasladar el costo al usuario final.

¿Por qué surgió este rumor?

Los rumores sobre un aumento de tarifa, incluso hasta $10 pesos por viaje, surgieron por las recientes inversiones en la Línea 1 reinaugurada. La expectativa del Mundial 2026 y la necesidad de movilizar millones de personas también fue otro factor.

Pero la realidad es que el gobierno prefirió mantener el boleto accesible como apoyo social para millones de usuarios habituales del transporte público.

Para 2026, el Metro de la Ciudad de México no aumentará su tarifa y seguirá siendo una de las opciones de movilidad más económicas del planeta.