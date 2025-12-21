Benito Juárez reporta reducción de 20% en delitos de alto impacto durante 2025

Destaca que en sectores clave de la demarcación no se contabilizaron delitos violentos

Durante 2025, la alcaldía Benito Juárez registró una disminución de 20.11 por ciento en los delitos de alto impacto, en comparación con 2024, de acuerdo con el análisis cuatrimestral elaborado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México. Los datos corresponden al primer año de la actual administración encabezada por el alcalde Luis Mendoza.

Según el informe oficial, la reducción se reflejó en diversos indicadores de incidencia delictiva. El homicidio doloso presentó una baja de 31.25 por ciento, mientras que las lesiones por disparo de arma de fuego disminuyeron 50 por ciento. En el caso del robo de vehículo, con o sin violencia, se reportó un descenso de 25.49 por ciento a lo largo del año.

Las cifras, desagregadas por colonias, calles y cuadrantes, colocan a Benito Juárez como una de las demarcaciones con menores niveles de delitos de alto impacto en la capital del país, de acuerdo con los registros del gobierno capitalino.

Al respecto, el alcalde Luis Mendoza señaló que los resultados obedecen a una estrategia de seguridad basada en la coordinación con los distintos niveles de gobierno, así como en la inversión en tecnología y el fortalecimiento del vínculo con la ciudadanía.

“La disminución de más del 20 por ciento en los delitos de alto impacto confirma que cuando hay estrategia, coordinación y decisión, los resultados llegan. En Benito Juárez la seguridad es una prioridad permanente”, afirmó.

Como parte de la estrategia operativa, la alcaldía se encuentra dividida en cinco sectores territoriales: Del Valle, Nápoles, Narvarte–Álamos, Nativitas y Portales. De acuerdo con el reporte correspondiente al último cuatrimestre de 2025, en los sectores Del Valle, Nápoles y Portales no se registraron delitos como robo a cuentahabiente al salir de cajero, robo a pasajero de taxi con violencia, robo a casa habitación con violencia ni homicidio doloso.

Las autoridades locales indicaron que este esquema de sectorización ha permitido un seguimiento más puntual de la incidencia delictiva y una respuesta focalizada por parte de los cuerpos de seguridad, en coordinación con instancias del gobierno central.

Luis Mendoza indicó que, pese a los resultados, el reto para la administración será sostener la tendencia a la baja.

“El reto ahora es mantener esta tendencia y no bajar la guardia. Vamos a seguir fortaleciendo la prevención y la presencia territorial para garantizar tranquilidad y calidad de vida a las familias”, señaló.

Los datos forman parte de los reportes periódicos que el Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México presenta sobre la evolución de los delitos en las distintas alcaldías, los cuales son utilizados como base para el ajuste de estrategias y la asignación de recursos en materia de seguridad pública.