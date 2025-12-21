CDMX bajo cero este domingo 21 de diciembre: autoridades emiten doble alerta por frío extremo

La Ciudad de México tuvo una madrugada helada este domingo 21 de diciembre, justo en el corazón de la temporada invernal. Autoridades capitalinas de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) confirmaron la activación de doble alerta por bajas temperaturas, especificando la alerta naranja para las zonas más afectadas y alerta amarilla para varias alcaldías.
La razón de este clima drástico fue causado por una masa de aire polar y frentes fríos persistentes, manteniendo el termómetro por debajo de lo normal, incluso con pronóstico de temperaturas alrededor de 1 a 3 grados en algunos puntos.
¿Qué alcaldías están en alerta y qué significa cada color?
Alerta naranja: frío extremo que no perdona
La alcaldía Tlalpan está bajo alerta naranja, lo que significa que podrías necesitar bufanda y guantes.
Alerta amarilla: frío fuerte cargado de precauciones
Un grupo de alcaldías ya encendieron la alerta amarilla:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Xochimilco
Aquí se esperan temperaturas de entre 4 y 6°C en las primeras horas del día, con posibilidad de bruma o bancos de niebla que hacen más traicionero el clima.
¿Cómo se siente realmente el frío en la CDMX?
La combinación de aire polar y noches despejadas hace que el calor se escape de la ciudad con más prisa. Durante el día, la capital podría alcanzar máximas de 20°C, pero en la madrugada y primera hora de la mañana, el termómetro se desplomó hasta valores que en zonas altas parecen literalmente bajo cero si sumas bruma y viento.
¿El frío continuará después del 21 de diciembre?
Tras el movimiento del frente frío número 21, otras masas de aire y frentes más nuevos están listos para mantener las mañanas heladas durante la semana.