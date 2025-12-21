Inauguran festival “Luces de Invierno 2025-2026” en el Zócalo de la CDMX

Inauguran festival “Luces de Invierno 2025-2026” en el Zócalo de la Ciudad de México

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró el festival “Luces de Invierno 2025-2026” en el Zócalo capitalino, celebración cultural y artística que se desarrollará hasta el 4 de enero, como parte de las actividades decembrinas y de inicio de año en la capital.

El programa contempla 76 conciertos en un escenario principal, con propuestas musicales que abarcan géneros como música tropical, son, norteña, danzón, rock, ska, urbana, folclor, mariachi, villancicos y sonideros. De manera paralela, se instaló un Foro Navideño en el que se presentarán pastorelas dirigidas a públicos de distintas edades.

Como parte de las actividades, el Zócalo alberga un corredor con alrededor de 120 expositores de artesanías, integrado en coordinación con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. En este espacio se ofrecen piezas elaboradas por creadoras y creadores de diversas regiones del país, con el objetivo de impulsar el comercio cultural y el trabajo artesanal.

En el acto inaugural, la mandataria capitalina señaló que el festival marca el cierre de un año de actividades culturales realizadas en el Zócalo y en otros espacios de la ciudad, orientadas a facilitar el acceso de la población a expresiones artísticas y culturales. También reconoció la participación de instituciones, artistas y artesanos involucrados en la organización del evento.

Las celebraciones decembrinas se extienden a al menos 15 puntos de la capital, donde se llevan a cabo verbenas locales, posadas y fiestas comunitarias desde el 19 de diciembre y hasta el 6 de enero.

El festival reúne en el Zócalo a cerca de 250 artesanas y artesanos provenientes de 18 estados del país, quienes participan en más de 150 espacios de exhibición y venta, con el fin de visibilizar y dignificar el trabajo artesanal y la diversidad cultural.

También se instaló un túnel de luz frente a la Catedral Metropolitana, integrado por más de 625 mil luces, así como un paseo de nieve artificial.

La jornada inaugural inició con presentaciones del Coro Sinfónico de la Ollin Yoliztli, el Coro Navideño de las UTOPÍAS y el grupo Voz en Punto. Posteriormente se presentaron agrupaciones como Fusión Colonche 432, La Señora Tomasa y Sonido Sensación Candela.

A lo largo de las siguientes semanas, el Zócalo recibirá a artistas y agrupaciones nacionales e internacionales, entre ellos Cecilia Toussaint, Los Cardenales de Nuevo León, Los Askis, Ana Tijoux, Ibrahim Ferrer Jr. y La Barranca, entre otros.

Además de los espectáculos musicales, la Plaza de la Constitución cuenta con tres árboles monumentales adornados con nochebuenas provenientes del Suelo de Conservación, 14 esculturas lumínicas inspiradas en motivos navideños y juguetes tradicionales, un Nacimiento Monumental y diversas instalaciones visuales.