Participa Sheinbaum en el primer viaje del Tren Lechería-AIFA; afirman que estará listo en el primer trimestre de 2026

Se realizó el primer viaje de Lechería al AIFA

Este domingo la Presidenta Claudia Sheinbaum realizó el primer recorrido del tren de pasajeros Lechería- Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) donde detalló que en los siguientes meses se realizará la etapa de pruebas para que pueda ser inaugurado durante el primer trimestre del 2026.

Acompañada por la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez; el Secretario de Infraestructura, Jesús Antonio Esteva Medina; y el titular la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, Sheinbaum señaló que a esta ruta de sistema ferroviario solo le hace falta la construcción de tres puentes peatonales y la realización del periodo de pruebas de la señalización automática.

“Queremos que para Semana Santa ya la gente pueda subirse en Buenavista, llegar al AIFA, tomar su avión a distintos lugares del país o del extranjero, y que también todos los habitantes del Estado de México de esta zona puedan disfrutar de este hermoso tren que le da una movilidad muy importante a toda la Zona Metropolitana del Valle de México”, expresó la mandataria nacional.

Recordó que el proyecto del rescate de trenes de pasajeros se inició gracias a la Cuarta Transformación, durante el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y que en su mandato se decidió darle continuidad.

“En el periodo neoliberal se privatizaron los trenes, se abandonaron los trenes de pasajeros, ayer estuvimos en el tren México-Querétaro, increíblemente obras que se hicieron para trenes de pasajeros se quedaron abandonadas y ahora las estamos recuperando con el Tren Maya, el Tren Interoceánico, el Tren Ciudad de México-AIFA, AIFA-Pachuca, el Tren México-Querétaro y los trenes del Norte”.

Añadió que el rescate de este sistema de transporte representó llevar a cabo un proceso de gestión social que implicó hacer obras adicionales de mejora en las zonas aledañas, reubicación de viviendas a cargo de las Secretarías de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Delfina Gómez Álvarez, destacó que esta obra será un beneficio para las y los habitantes de comunidades como Nextlalpan, Tultitlán, Tultepec y Jaltocán y que ayudará a reactivar las economías nacional y local.

“Podemos decir que es una estación del Tren Suburbano que llega directamente al aeropuerto y eso también nos pone en vanguardia. La Presidenta, siempre nos pone retos, estaremos a la orden y estaremos trabajando de la mano para que nuestro Estado de México siga progresando”, destacó la Gobernadora Delfina Gómez.

Al respecto, la Presidenta afirmó que en cada estación de este tramo ferroviario, habrá mayor desarrollo para dicha zona del Estado de México y mayor bienestar.

Lajous Loaeza, precisó que esta ruta cuenta con una longitud de 23.7 kilómetros, con seis estaciones y una terminal, contará con 10 trenes acoplables y el recorrido desde Buenavista hasta el AIFA será de alrededor de 43 minutos, con un intervalo de 15 minutos entre un tren y otro en cada estación, y el servicio será de 5:00 am a 12:30 pm.

Las estaciones intermedias serán: Cueyamil, Los Agaves, Teyahualco, Prados Sur, Nextlalpan y Jaltocan. El trayecto contará con doble vía electrificada y mejorará los traslados hacia el AIFA desde la Ciudad de México y el Estado de México.

El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, detalló que los horarios de operación de este ramal serán de las 5:00 a las 00:30 horas —en homologación del servicio al AIFA con el actual que se brinda de Buenavista a Cuautitlán— con un sistema de pago homologado con la Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México. Puntualizó que de los 10 trenes para esta ruta, siete estarán en operación constante, dos en reserva y uno en mantenimiento permanente para garantizar el servicio.

La obra cuenta con un avance del 92 por ciento de acuerdo con el general residente de obra, Iván Hernández Uribe, de la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que podrá ser concluida en el primer trimestre de 2026.

El Tren Lechería-AIFA tendrá conexión con el Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán; el Metro Línea B y Metrobús Líneas 1,3 y 4; con el Mexibús y transporte local. Además, tendrá conexión con el Tren AIFA-Pachuca.