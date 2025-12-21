Perritos del CTC del Metro volverán a ser mensajeros de cartas para Santa Claus y los Reyes Magos

A partir de hoy inicia la recepción de las peticiones infantiles y hasta antes del 24, para Papá Noel; o hasta el 5 de enero, en el caso de las dirigidas a Melchor, Gaspar y Baltazar

El Centro de Transferencia Canina (CTC) del Sistema de Transporte Colectivo Metro inició una nueva edición de su programa navideño mediante el cual perritos rescatados de las instalaciones del Metro reciben, de forma simbólica, cartas dirigidas a Santa Claus y a los Reyes Magos por parte de niñas y niños de la Ciudad de México y la zona metropolitana.

La iniciativa cumple siete años consecutivos de realizarse y busca, además de mantener una tradición lúdica durante la temporada decembrina, promover el cuidado del medio ambiente y fomentar la adopción responsable de animales de compañía. En esta ocasión, 10 de los 43 perros que actualmente alberga el CTC fueron seleccionados para participar como “mensajeros” de los deseos infantiles.

A partir de hoy inicia la recepción de las peticiones infantiles y hasta antes del 24, para Papá Noel; o hasta el 5 de enero, en el caso de las dirigidas a Melchor, Gaspar y Baltazar

De acuerdo con la información difundida por el Sistema de Transporte Colectivo, los canes recibirán cartas únicamente por medios electrónicos y responderán por la misma vía para confirmar que los mensajes ya fueron entregados a Santa Claus o a Melchor, Gaspar y Baltazar. Para ello, se habilitó el correo electrónico losdeseosmasperrones@gmail.com y el número de WhatsApp 55 45 96 86 10.

La recepción de mensajes comenzó este día y se mantendrá abierta hasta el 24 de diciembre para las cartas dirigidas a Santa Claus, mientras que las solicitudes destinadas a los Reyes Magos podrán enviarse hasta el 5 de enero. La medida forma parte de una estrategia que, desde 2019, busca evitar prácticas contaminantes como el envío de cartas físicas acompañadas de globos inflados con helio.

A partir de hoy inicia la recepción de las peticiones infantiles y hasta antes del 24, para Papá Noel; o hasta el 5 de enero, en el caso de las dirigidas a Melchor, Gaspar y Baltazar

El CTC señaló que esta actividad también tiene como objetivo dar a conocer la labor que se realiza en este espacio, donde se brinda resguardo temporal y atención veterinaria a perros rescatados de zonas de alto riesgo dentro de la red del Metro. Asimismo, se promueve la adopción de los animales y la donación de croquetas y otros insumos necesarios para su cuidado.

En ese contexto, el Centro de Transferencia Canina reiteró el llamado al cuidado responsable de los animales de compañía, particularmente durante la temporada decembrina, cuando suele incrementarse la compra impulsiva de mascotas. La consigna que impulsa el CTC es priorizar la adopción sobre la compra de animales.

A partir de hoy inicia la recepción de las peticiones infantiles y hasta antes del 24, para Papá Noel; o hasta el 5 de enero, en el caso de las dirigidas a Melchor, Gaspar y Baltazar

Las personas interesadas en conocer a los perros disponibles para adopción o en realizar donaciones pueden acudir directamente a las instalaciones del CTC.